Российскому алюминию нашли применение на новом импортозамещающем производстве

Компания «Гласс Сервис», специализирующаяся на обработке стекла, запустила в городском округе Клин Московской области производство светопрозрачных алюминиевых конструкций — окон, дверей, фасадов и противопожарных перегородок. Инвестиции в проект превысили 125 млн рублей, из которых 52,6 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Мощность нового производства составляет до 240 тыс. кв. м готовых изделий в год. При их изготовлении используются преимущественно российское сырье и комплектующие.

«Раньше мы выпускали только стекло. Теперь наша компания при поддержке ФРП наладила собственную конвейерную сборку окон, дверей, фасадов и противопожарных перегородок из алюминиевого профиля. Мы можем выпускать, к примеру, до 200 окон в день — это один из самых больших объемов в России. Алюминиевые конструкции, по сравнению с пластиковыми, имеют большую светопропускаемость, к тому же они экологичнее, долговечнее, легче и проще в монтаже», — объяснил коммерческий директор ООО «Гласс Сервис» Михаил Оганесян.

Противопожарные перегородки представляют собой вертикальные конструкции, монтируемые внутри зданий для предотвращения распространения огня. Производство в Подмосковье нацелено на полное импортозамещение этой продукции.

Потребителями изделий «Гласс Сервис» выступают предприятия строительной отрасли, которые возводят жилье и коммерческие здания. Среди них такие девелоперы, как ПИК, ФСК, «Крост». Кроме того, компания поставляет окна для строительства и реконструкции поликлиник Москвы.

Реализация проекта соответствует целям и задачам национального проекта «Жилье и городская среда» в части внедрения передовых технологий в проектирование и строительство.

Благодаря новому производству на предприятии создано 150 новых рабочих мест.