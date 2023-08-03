В реестре операторов ЦФА появилась первая организация

Банк России включил публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Эта первая организация в реестре, позволяющем осуществлять операции с ЦФА, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки», — пояснили в Центробанке.

Регулятор также отметил, что операторами обмена цифровых финансовых активов могут быть российские кредитные организации, организаторы торговли, а также иные коммерческие и некоммерческие организации, включенные в реестр. Обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, они могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

«Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов», — подчеркнули в ЦБ.