В Sitronics начали разрабатывать собственные зарядные станции для электромобилей

Входящий в IT-группу Sitronics (АФК «Система») оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro запустил разработку собственных зарядных станций для электромобилей.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что предприятие рассчитывает презентовать первую зарядную станцию для электрокаров медленного типа уже в текущем году.

Sitronics Electro планирует выпускать контроллеры, программное обеспечение, силовую электрику, а также корпус и компоновку элементов станции.

«Оператор электрозарядной инфраструктуры, как никто другой, знает все слабые и сильные стороны ЭЗС благодаря ежедневному взаимодействию как с производителями, так и с пользователями. Мы считаем, что на сегодняшний день накопили достаточно экспертности, чтобы создать собственные зарядные станции, и ожидаем, что новый продукт займет лидирующие позиции на рынке», — приводятся слова гендиректора предприятия Андрея Гурленова.