В США контрнаступление ВСУ назвали военным кошмаром

Контрнаступление ВСУ является военным кошмаром, при том, что у украинской армии нет преимуществ перед противником. Об этом в своей статье для одного из старейших и наиболее респектабельных журналов США The Atlantic написал журналист Том Николс.

«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, – это военный кошмар, – считает автор публикации. Противник знает, что вы идёте, он подготовился к вашим атакам, и их цель – уступить как можно меньше территории, заставляя вас платить кровью за каждый дюйм».

Как подчеркнул журналист, такие операции должны быть основаны на преимуществе над своими врагами на поле боя, включая превосходящую огневую мощь, полный контроль над небом, передовые технологии и превосходно обученные силы.

«У ВСУ почти нет этих преимуществ. Их вооружение, включая танки и средства ПВО, совершенствовалось, но недостаточно быстро», – говорится в статье.

При этом автор отмечает, что для того, чтобы добраться до русских войск, украинцам приходится тратить время и жизни на расчистку «линии Суровикина». На самом деле, пишет он, это даже не линия, а ряд зон, иногда глубиной в несколько миль, минных полей, танковых ловушек, траншей, мин-ловушек и других укреплений.

«Украинцам не хватает той разведки и огневой мощи, которые обычно используют западные военные для преодоления таких препятствий. В этой связи решение Киева начать контрнаступательную операцию вызывает сильное удивление», – сообщает The Atlantic.

Как ранее писал «Эксперт», в США назвали российское оружие, сорвавшее контрнаступление ВСУ. По мнению экспертов Forbes, речь идёт об ударном вертолёте Ка-52М. Отмечается, что крылатая машина, несущая ракету «Изделие 305» (LMUR), представляет серьёзную угрозу для украинской армии.

Этот снаряд способен поражать цели на расстоянии 15 км, что позволяет экипажам запускать его за пределами досягаемости ПВО.

