Принятие Варшавой пробандеровской Украины угрожает существованию Польши.

Об этом говорится в статье обозревателя издания Myśl Polska Адама Смеха. По мнению автора публикации, правящая в стране партия PiS сама загнала себя в угол.

«С самого начала она связала себе руки бессмысленными официальными заявлениями о безальтернативности политики поддержки антироссийской Украины, – напомнил журналист. – Согласие на необандеровскую Украину – смертельная угроза и поражение для Польши».

При этом он считает, что польские власти живут в «политической шизофрении», так как поддерживают Киев вопреки национальным интересам. Кроме того, местными лидерами движет мечта победить Москву, развалил РФ на несколько марионеточных государств. Также обозреватель напомнил, чем может обернуться для властей Польши отказ от проукраинской позиции.

«Пресс-секретаря нашего МИД Лукаша Ясину отстранили от должности за требования от Украины извинений за Волынскую резню, хотя он всегда, выступал за поддержку Киева», – говорится в статье Myśl Polska.

Как ранее писал «Эксперт», украинские беженцы напомнили пожилой полячке нацистов из прошлого.