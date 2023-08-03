В Запорожской области рассказали об отражении ночных атак ВСУ

Российские военные в ночь на 3 августа отразили несколько атак украинских боевиков в Запорожской области.

Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Также чиновник сообщил, что было зафиксировано перемещение пехоты противника в районе Пятихаток. «Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад», — проинформировал врио главы Запорожской области.