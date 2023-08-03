Вице-мэр Ефимов: два неэффективно используемых участка в Бутырском районе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

На месте старых складов и автомоек, занимающих два участка на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы, появятся новые жилые комплексы и общественно-деловые объекты. В реорганизацию вложат 15 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется построить около 132 тыс. кв. метров недвижимости. Благодаря проекту комплексного развития территорий (КРТ) ежегодный бюджетный эффект составит в 817 млн рублей. Помимо этого, будет создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест.

Жилая недвижимость займет около 44 тыс. кв. метров, а общественно-деловые объекты - почти 88 тыс. кв. метров. В частности, будет построена музыкальная школа, клиника памяти, помещения для размещения мировых судей, гостиница на 800 номеров и физкультурно-оздоровительный комплекс. Таким образом, в районе появится благоустроенный квартал в пешей доступности от станции метро «Фонвизинская», пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. Первый договор КРТ заключили в 2020 году для комплексного развития промзоны «Октябрьское поле».