ВВП совершил разворот к росту

Минэкономразвития РФ опубликовало обзор «О текущей ситуации в экономике». Согласно документу, ВВП страны по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 1,4% г/г (+0,5% г/г к уровню двухлетней давности).

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При этом, что очень важно, превышение во втором квартале ВВП уровня прошлого года на +4,6% г/г произошло после его падения на 1,8% г/г в первом квартале. Таким образом, на рубеже кварталов произошел разворот динамики показателя в положительную сторону.

В июне рост составил +5,3% г/г после +5,4% г/г в мае (с устранением сезонного фактора — небольшой рост +0,04% м/м SA). Впрочем, предварительная оценка Росстата за второй квартал 2023 года будет опубликована только 11 августа.

Одним из драйверов роста стало промышленное производство, которое в первом полугодии показало рост на +2,6% г/г (+1,8% г/г за 5 месяцев 2023 года). В июне в годовом выражении также рост: +6,5% г/г (после +7,1% г/г в мае). Уровень двухлетней давности превышен на +3,8%.

Обрабатывающие производства росли опережающими темпами: +6,2% г/г (+4,8% г/г за 5 месяцев 2023 г.). В июне в годовом выражении рост ускорился до +13,1% г/г после +12,8% г/г в мае, при этом эффект низкой базы прошлого года сохраняется. Значительный рост и к уровню двухлетней давности: +7,7%.

Основной вклад в улучшение показателей обрабатывающей промышленности в I полугодии 2023 года продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (+2,3 п.п.). Нефтепереработка по итогам отчетного периода сохранила рост +5,4% г/г (после +5,9% г/г за 5 месяцев 2023 года).

Потребительская активность сохраняет уверенный рост — в плюсе все компоненты. На рынке труда сохраняется позитивный тренд. Уровень безработицы в июне в очередной раз снизился и достиг нового исторического минимума — 3,1% от рабочей силы.

В мае 2023 года (по последней оперативной информации) в номинальном выражении заработная плата ускорила рост до +16,1% г/г после +13% г/г месяцем ранее. В реальном выражении — рост на +13,3% г/г после +10,4% г/г. За январь—май 2023 года рост номинальной заработной платы составил +12,4% г/г, реальной заработной платы +6,0% г/г.

Доходы и технологии

На протяжении многих лет структура ВВП России в разрезе отраслей не меняется, констатирует Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа». На первом месте — добыча полезных ископаемых, меньше 1/3 — это строительство, и большая часть — это обрабатывающая промышленность.

В последнее время наблюдается рост сельского хозяйства (прежде всего, зерновых), большой рост производства удобрений и горнодобывающей промышленности, существенный рост оптовой и розничной торговли. Важно ещё отметить активный рост сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — более 4% практически по всем ключевым направлениям. В самой IT-отрасли и в телекоммуникациях — больше 6%, говорит Алексей Порошин.

«И что отрадно, — отмечает эксперт, — наблюдается фактический рост доходов населения. Появились сбережения, а значит их будут тратить. С одной стороны, будет разгон инфляции, с другой — это всё ляжет в копилку ВВП. Обычно с третьего квартала начинается накопление и замедление ВВП — от 0,5-0,75% за счет инерции, поэтому рост 2,5% по итогам 2023 года — это реально».

«Хочу особо обратить внимание, — отмечает, в свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, — что рост ВВП происходит на фоне спада добычи полезных ископаемых: добыча нефти в частности упала в годовом выражении на 1,2%. На мой взгляд, это подчеркивает, что экономика страны встала на рельсы переориентации с сырьевой модели на высокотехнологичную».

Как полагает аналитик, до конца года металлургия, машиностроение, строительная отрасль и присоединившиеся к ним сельское хозяйство способны вытянуть ВВП на уровень выше 2%. Безусловно, отмечает Николай Переяславский, риски потери темпов роста присутствуют, настораживает ослабление рубля и пока только восстановление потребления до уровня 2021 года, плюс пока не ясно, что покажет китайская экономика, от роста которой зависит весь мир, и мы не исключение.