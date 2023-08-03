Выручка «Металлоинвеста» в январе — июне 2023 года составила около 200 млрд рублей

По итогам первого полугодия выручка компании «Металлоинвест» составила 190 млрд руб.

Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил глава компании Назим Эфендиев, передает ТАСС.

«Мы видим сегодня, полугодие выручка — 190 млрд рублей, на уровне прошлого года практически. Доналоговая прибыль — 94 млрд рублей. Мы уже заплатили в виде налогов 29 млрд рублей», — сказал Эфендиев, указав на то, что около 90% окатышей и железорудного концентрата компания оставляет в России.

Топ-менеджер подчеркнул, что в настоящий момент «Металлоинвест» фокусируется на внутреннем рынке и видит перспективы в рынках дружественных стран, где имеются «огромные запасы природного газа», но при этом не хватает железорудного сырья.

Компания «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, предприятие является вторым крупнейшим в мире производителем окатышей и самой крупной железорудной компанией в России и СНГ. По состоянию на начало 2021 года экономически извлекаемые запасы железной руды по международным стандартам JORC 2012 у компании составляют 15,4 млрд т, указывается на ее сайте.