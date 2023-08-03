Ефимов: производство автокомплектующих в Москве выросло почти на 70% в январе-мае

Московские предприятия с января по май 2023 года увеличили производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о таких товарах как электроника, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. Рост показателей произошел за счет освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. На данный момент в столице работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих, добавили в пресс-службе.

Развитию отрасти, в том числе, способствовал Московский кластер электромобилестроения, который запустили в конце 2022 года. Платформа предназначена развития проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта. Также проект помогает отрабатывать новые технологии для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, компании города также начали выпускать комплектующие и для электротранспорта. А один из ведущих производителей только за полгода 2023 года увеличил вдвое ассортимент зарядных станций. Кроме того, до конца осени компания планирует увеличение еще на 20%. В целом, мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Такая продукция актуальна, поскольку в России, а также других странах СНГ уже работают более 30 тысяч таких устройств.

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.