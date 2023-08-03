Инвесторы предрекли Европе мрачное будущее

Не верят в то, что европейская экономика справится с проблемами и трудностями, не только экономисты. Инвесторы тоже склоняются к мнению, что Старый Свет ждет болезненный спад в экономике, пишет Financial Times.

Пути американской и европейской экономик все больше расходятся. В то время, как американской прогнозируют «мягкую посадку», экономику Старого Света скорее всего ждет большая турбулентность. Евро последние пару недель падает по отношению к доллару; удивлявший всех рост акций европейских компаний в этом году остановился, а немецкие гособлигации, главное «убежище» инвесторов в подобные нынешним трудные времена растут в цене. Все больше менеджеров инвестиционных фондов убеждаются, что экономика еврозоны все сильнее хромает на фоне роста стоимости заемных средств. Американская же экономика несмотря на самую высокую за почти четверть века учетную ставку показывает чудеса стойкости и, вполне вероятно, избежит рецессии.

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«У Европы слабый рост (экономики),- объясняет ситуацию менеджер Fidelity International Арио Эмами Неджад.- Мы считаем, что Европейский Центральный банк допустил ошибку, которую они, конечно, поймут, но будет уже поздно».

Неджад имеет в виду, что ЕЦБ слишком сильно поднял учетную ставку и теперь будет вынужден снижать ее.

Официальная статистика показывает, что американская экономика подросла во втором квартале в годовом выражении на 2,4%, т.е. значительно превысила прогнозы экономисты. Превысило прогнозы и снижение в июне инфляции, что может привести к окончанию цикла повышения ФРС ставки. Европа же находится на грани рецессии, а инфляция в секторе услуг в еврозоне в июле побила очередной рекорд и достигла 5,6%.

Аналитики уверены, что ЕЦБ не удалось добиться таких же результатов в борьбе с инфляцией при помощи поднятия ставки, как ФРС, потому что главная часть инфляции в Старом Свете пришлась на рост цен на продукты и энергоресурсы, результат энергетического кризиса и боевых действий на Украине.

В первой половине года специалистов удивило ралли на фондовых рынках Европы несмотря на прогнозы спада. Но и у этого имеется объяснение: теплая зима и обвал цен на энергоресурсы позволили континенту вполне комфортно пережить зиму и избежать прогнозируемых потрясений. Это и привело к росту в январе-июне 2023 года индекса Stoxx Europe 600 на 8,5%. Однако после разочаровывающего второго квартала ситуация резко изменилась. Компании, входящие в Stoxx 600, по мнению экономистов, покажут в апреле-июне самые сильные за три года квартальные спады. Во втором квартале ожидается, например, снижение прибыли на акцию более чем на 17%. Это более чем вдвое больше, чем у американских компаний, входящих в S&P 500. Соответственно увеличился у Европы и разрыв в цене акций с Уолл-стрит: у S&P 500 рост в этом году уже почти достиг 20%.

Сильно отстал Старый Свет от Нового и в других секторах финансового рынка. За последние две недели евро ослаб по отношению к доллару на 2,6%, а разрыв между ставками американских и немецких 10-летних гособлигаций вырос до максимума в этом году.

Кстати, Кевин Трозе, член инвестиционного комитета в компании Carmignac, говорит, что при сравнении Америки и Европы хуже всего выглядит первая экономика Старого Света – Германия. Достаточно сказать, что за первые шесть месяцев года неамериканские инвесторы продали американских гособлигаций почти на 50 млрд долларов, а немецкие бонды привлекли за это же время от инвесторов, не живущих в зоне евро, менее 4 млрд. Инвесторы в последние недели также покупали британские гособлигации. Причем, ставка по 10-летним бумагам снизилась на 0,25% по сравнению с пиковой, достигнутой в начале июля.

Гораздо лучше в США по сравнению с Европой ситуация не только с государственными облигациями, но и с облигациями компаний. Американские компании, причем, далеко не самые успешные, за выпуск облигаций сейчас платят минимальную за 16 месяцев премию, а спред по госдолгу находится сейчас на 3,82%. Для сравнения: в конце прошлого года этот показатель составлял 4,81%.