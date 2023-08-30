За серебряную медаль абитуриентам будут давать три дополнительных балла к ЕГЭ, за золотую — пять

Выпускникам школ, получившим серебряную медаль, будут дополнительно начислять три балла к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ); пять баллов получать обладатели золотых медалей.

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Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

В мае Кравцов сообщил, что с 2023-2024 учебного года в школы вернут серебряные медали, они будут выдавать за одну или две четверки в аттестате, пишет «Интерфакс». Ранее, в 2013-2014 учебном году вступил в силу новый закон об образовании, отменивший золотые и серебряные медали, вместо них начали вручать медаль федерального уровня «За особые успехи в учении», поясняет агентство.