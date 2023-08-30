Правительство Шольца судорожно пытается спасти экономику Германии

Правящая коалиция в Германии, состоящая из социал-демократов во главе с Олафом Шольцем, зеленых и свободных демократов, после многих недель споров и взаимных обвинений все же договорилась о четырехлетнем снижении корпоративных налогов на общую сумму 32 млрд евро. Программу поддержки экономики, которую официально называют Законом возможностей для роста, приняли, как сообщает Reuters, в августе со второй попытки. Первая из-за разногласий не увенчалась успехом. Федеральному правительству, состоящему из представителей двух партий с левыми взглядами и одной, которая стоит на позициях экономического либерализма (Свободная демократическая партия Германии), с самого начала предсказывали трудное будущее. Естественно, работать такой разномастной коалиции нелегко.

«Мы собрались обсудить, как придать экономике сильный толчок,- заявил канцлер Шольц, открывая двухдневную встречу правящей коалиции в старинном замке в Мезеберге, городке, расположенном недалеко от Берлина.- Мы знаем, что немецкая экономика способна на большее».