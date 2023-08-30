Правительство Шольца судорожно пытается спасти экономику Германии

Правящая коалиция в Германии, состоящая из социал-демократов во главе с Олафом Шольцем, зеленых и свободных демократов, после многих недель споров и взаимных обвинений все же договорилась о четырехлетнем снижении корпоративных налогов на общую сумму 32 млрд евро. Программу поддержки экономики, которую официально называют Законом возможностей для роста, приняли, как сообщает Reuters, в августе со второй попытки. Первая из-за разногласий не увенчалась успехом. Федеральному правительству, состоящему из представителей двух партий с левыми взглядами и одной, которая стоит на позициях экономического либерализма (Свободная демократическая партия Германии), с самого начала предсказывали трудное будущее. Естественно, работать такой разномастной коалиции нелегко.
«Мы собрались обсудить, как придать экономике сильный толчок,- заявил канцлер Шольц, открывая двухдневную встречу правящей коалиции в старинном замке в Мезеберге, городке, расположенном недалеко от Берлина.- Мы знаем, что немецкая экономика способна на большее».
Экономика Германии, которую последние пару десятилетий часто называли европейским локомотивом за то, что она вытягивала экономику еврозоны из кризисов, во втором квартале вошла в стагнацию и стала одной из самых слабых крупных экономик планеты. Достаточно сказать, что согласно прогнозу МВФ она будет единственной экономике в Большой семерке, в которой по итогам года будет спад. Больше всего немецких экономистов тревожит то, что никаких признаков восстановления экономики после зимней рецессии нет. Правительство Шольца надеется, что снижение налогов поможет первой экономике Европы вернуться к росту, но экономисты отмечают, что размеры помощи для почти 4-триллионой экономики не впечатляют.
В первый год действия рассчитанной на четыре года программы казна федерального правительства не досчитается 2,6 млрд евро. 2,5 млрд евро составят потери земель и 1,9 млрд – муниципалитетов. Главным сторонником закона возможностей для роста является лидер свободных демократов Кристиан Линднер, возглавляющий в правительстве ФРГ министерство финансов. Его обсуждение шло более-менее гладко до тех пор, пока федеральный министр по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодежи Лиза Паус, представляющая в правительстве зеленых, не потребовала выделить помощь в размере 12 млрд евро для поддержки детей. После долгих и жарких споров детям договорились выделить в 6 раз меньше - 2 млрд евро.
Кристиан Линднер отказался от призывов помочь экономике вливаниями десятков миллиардов евро, потому что это резко усилит инфляцию, и убедил коллег по кабинету в том, что снижение налогов эффективнее и не повлияет на инфляцию, с которой без особых успехов уже больше года борются ЕЦБ и Deutsche Bundesbank, центральный банк Германии.
Эффективность программы поддержки экономики при помощи снижения налогов покажет время, а пока недовольство немецких избирателей правящей коалицией быстро нарастает. Служба Forsa опубликовала 29 августа результаты своего последнего опроса. Почти двое из трех (61%) респондентов настолько недовольны постоянными ссорами и спорами в федеральном правительстве, что перестали следить за политикой. 63% участников опроса считают Олафа Шольца слабым лидером. Популярность канцлера стремительно снижается: в апреле слабым лидером его считали 51% респондентов. В рейтинге немецких политиков он занимает сейчас всего лишь 17 место.
Субсидии в 2024 году почти удвоятся по сравнению с 2021 годом до 67,1 млрд евро. Около двух третей их пойдут на зеленый переход, замену ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии.