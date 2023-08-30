​Ильдар Абдразаков — российский оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах даст свой первый сольный концерт в Крокус Сити Холле.

Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина, которое широко отмечается в этом году и станет логическим завершением концертного цикла — посвящения великому оперному басу.

В этот вечер на сцене Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Народный артист России, почетный профессор МГУ и почетный академик Лондонской академии искусств, художественный руководитель оркестра — Юрий Башмет.

В программе концерта прозвучат арии из опер, романсы, песни из репертуара Федора Ивановича Шаляпина – П. Чайковского, М.Мусоргского, С.Рахманинова, А.Бородина и других композиторов.

Оперные поклонники помнят прошлогодний триумф артиста в партии Бориса Годунова на открытии сезона в миланском театре «Ла Скала», спектакль который стал поистине мировым событием, вписанным в историю музыкального театра. У зрителей Крокуса будет редкая возможность услышать и сцену коронации Бориса из одноименной оперы Мусоргского.

Концерт двукратного обладателя «Грэмми» позволит слушателям убедиться, что Ильдар Абдразаков не только признанный мастер «вердиевского репертуара», но и артист, который исключительным образом исполняет русскую музыку и которому подвластны любые творческие вызовы.

8 октября 2023 года в 19:00 в Крокус Сити Холле большой сольный концерт Ильдара Абдразакова.

Не пропустите грандиозное событие, которое станет настоящей культурной сенсацией!