БПЛА сбиты в Московской, Рязанской, Псковской, Калужской, Орловской и Брянской областях

Сразу в нескольких российских регионах в ночь на 30 августа предотвращены попытки атак дронами.

Об уничтожении силами ПВО беспилотника в Рузском районе, летевшего к Москве, сообщил, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений, согласно предварительной информации, нет, на месте работают экстренные службы. Информация о сбитом в Подмосковье БПЛА появилась также в канале Минобороны.

Три дрона уничтожены над Брянском, рассказал между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет», — написал глава региона.Позже Богомаз сообщил о четвертом с начала суток сбитом над городом беспилотнике.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы. Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении чиновника.

Кроме того, российская ПВО уничтожила украинский дрон над Рязанской областью. «Около 02:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в Минобороны РФ.

Также о двух сбитых беспилотниках рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сведений о повреждениях и пострадавших на данный момент нет.

Ранее об атаке БПЛА на Псковский аэропорт написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. (...) По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — говорится в сообщении. Отменены все восемь запланированных на среду пассажирских рейсов, рассказали в Росавиации. Там уточнили, что все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, работают в штатном режиме.