Быстро растущий девелопер дебютирует на рынке облигаций

Строительная компания «ДАРС-девелопмент» займёт 1 млрд рублей на 2 года под 16% годовых.

«ДАРС-девелопмент» строит жилые, промышленные, торговые и инфраструктуры объекты в Волгограде, Ульяновске, Уфе и Хабаровске. За более чем 20 лет работы ввела в эксплуатацию более 1 млн м2 недвижимости.

«ДАРС-девелопмент» быстро растет: за период 2020–2022 гг. ее выручка выросла, по данным БКС, в 6,5 раз, с 1,8 млрд до 11,4 млрд рублей, а в первом полугодии 2023 года компания заработала 21,7 млрд. При этом до сих пор уровень долговой нагрузки поволжского застройщика был невелик. В прошлом году девелопер продал 169 тыс кв м.

На рынок облигаций за последние несколько лет вышло несколько региональных девелоперов, в том числе «Брусника», «Пионер», «Флай Плэнинг» и «Охта Групп».