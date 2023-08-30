Частное образование приобрело характер бума с яркими особенностями

Согласно данным исследования «Контур.Фокуса», на которое ссылается ТАСС, за три года количество частных организаций в сфере образования России выросло на 37,3%. За то же время число государственных учреждений в этой отрасли сократилось на 7,3%.

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Исследователи делают вывод, что активно растущее частное образование замещает собой закрытые государственные учреждения.

В негосударственном сегменте за три года наибольший рост показали организации направления «Дополнительное профессиональное образование» (рост 68,2%), на втором месте — «Школьное образование» (62,7%), на третьем — «Дополнительное образование детей и взрослых» (53,3%), указывается в исследовании. Количество бюджетных организаций в то же время уменьшилось во всех сегментах, заметнее всего — в категориях «Автошколы» (сокращение 26,2%) и «Дополнительное образование для взрослых» (19,6%).

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СПРАВОЧНО. По состоянию на август 2023 года в РФ работают 182,4 тыс. образовательных организаций, из которых 107,5 тыс. — государственные, 10,2 тыс. — негосударственные, 64,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

По данным аналитиков, 40,8% от общего числа образовательных организаций представляют дополнительное образование детей и взрослых, 22,5% — школьное образование, 19,6% -—дошкольное. А к сфере высшего образования относится только в 1,4% организаций.

По словам руководителя проекта API «Контур.Фокуса» Елены Катаевой, «сейчас популярны различные краткосрочные курсы, где можно быстро погрузиться в профессию и не тратить годы на обучение ей». При этом развитию частного образования способствует все большая недоступность высшего образования, добавила Катаева.

«Количество организаций, бюджетных мест, да и самих вузов сокращается, в то время как цены на обучение растут. Бизнес же отвечает запросам рынка, предлагая большое разнообразие услуг и более короткий срок погружения в профессию. Более того, многие авторы курсов предлагают не только обучение, но и последующее трудоустройство», — пояснила «Эксперту» руководитель проекта API, уточнив, что в то же время спрос сильно сместился в сторону дистанта.

Три фактора роста частного образования

Частное образование растет по трем причинам, комментирует «Эксперту» данные исследования вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Первый фактор, отмечает он, — бизнес-коучи, тренеры и подобные им, показали потребителям, что дополнительное образование очень интересно получать. Но люди при этом так же отчетливо стали понимать, что если получать дополнительное образование, то только в лицензированных школах.

Второй фактор, продолжает Борис Чернышов, — это приход в сферу частных услуг в области образования крупных компаний. Успешная реализация Хорошколы Сбербанка, Школы 21 Сбербанка, либо работа гимназии Летово (по данным СМИ, создание школы профинансировал миллиардер Владимир Мошкович — «Эксперт»), доказали всем, что такой формат образования школьного детского становится очень востребованным, качественным.

«Ну и самое важное, — заключает Борис Чернышов, — это третий фактор. Сегодня городская среда настроена на то, что такие учреждения будут появляться в крупных городах. Достаточно легко получить в аренду или в собственность помещения, которые проходят по всем лицензионным требованиям и нормам для того, чтобы открывались школы дополнительного образования, либо общеобразовательные частные школы, либо кружки и секции. Все это создано как инфраструктура для получения необходимых условий для открытия такого бизнеса, бизнеса в образовании».

Флагманы поднимают цены, а кое-кто заплыл не туда

В самом деле, подтверждает Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, развитие дополнительного образование способствовало развитию интереса к разного рода коучам, курсам и марафонам. Блогеры очень сильно поспособствовали тому, чтобы поднять интерес к обучению, получению новых скилов. Поэтому именно сектор дополнительного образования, особенно среди индивидуальных предпринимателей сильно вырос.

Насчет же государственного образования эксперт отмечает, что сейчас государственное образование становится дороже, в этом году цены вновь выросли по всем флагманским ВУЗам страны. Поэтому нужно их чем-то замещать. И замещаются они частными организациями, которые получают соответствующую лицензию. Также большой интерес и необходимость в получении допобразования существует у школьников, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому возросло количество частных учреждений по подготовке к поступлению в ВУЗы.

Сейчас, говорит инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова, ребенок может пройти образовательный курс за счет средств материанского капитала и уже в 14 лет получить навык грамотного управления деньгами. Такие образовательные курсы, как правило, краткосрочные, по времени занимают 3-6-9 месяцев и пользуются популярностью для получения дополнительных навыков в определенных сферах.

«В нашей стране сейчас наблюдается некий «бум» образования, но все мы помним истории с курсами Лерчек, Блиновской (фигуранты уголовных дел, предоставлявшие услуги в области допобразования — «Эксперт»), хотя и у них были образовательные лицензии. Поэтому прежде чем купить любое обучение — важно понимать, зачем оно вам, что вы получите в итоге после окончания и какие навыки сможете потом в дальнейшем применить после обучения», — советует Юлия Кузнецова.