Для чего необходимы UTM-метки

UTM метки представляют собой своеобразные теги, включаемые в адресную строку вебсайта или его отдельной страницы. Специалисты по маркетингу и рекламе создают их для оценки результатов рекламных мероприятий, продаж, а также публикации различного контента на вебсайте. С помощью UTM-меток можно отслеживать и анализировать трафик вебсайта, к примеру, узнавать, какой пост в социальных сетях оказался эффективнее остальных или какие результаты дает призыв к совершению определенного действия на лендинге.

Аббревиатура UTM образована из первых букв английского словосочетания «Urchin Tracking Module», которое переводится на русский язык как «отслеживающий модуль, созданный фирмой Urchin Software». Владельцем этой фирмы в 2005 году стал технологический гигант Google. Для создания ссылок с UTM-метками используются специальные приложения. В них достаточно лишь ввести нужные параметры. Отслеживать статистику посещений вебсайта и переходы пользователей можно при помощи системы Яндекс.Метрика либо Гугл Аналитикс.

В любой UTM-метке должны присутствовать параметр, нуждающийся в отслеживании, и его значение. Адекватность восприятия данных системами аналитики обеспечивается за счет универсальных наименований, имеющихся у параметров и их значений. Максимальное количество параметров, включаемых в ссылку, ограничено пятью, причем три из них являются обязательными. Если пропустить хотя бы единственный обязательный параметр, то все другие параметры также останутся неучтенными. К обязательным параметрам относятся следующие:

utm_source – название используемой рекламной платформы. Этот параметр необходим для указания наименования источника входящего трафика.

utm_campaign – наименование кампании. Данный параметр обеспечивает возможность различать рекламные кампании, включенные в статистику.

utm_medium – вид рекламы. Он необходим для определения вида проводящейся рекламной кампании.

В число необязательных параметров входят utm_content и utm_term.

utm_content представляет собой дополнительные сведения, за которыми можно следить при совпадении остальных параметров. utm_term – это ключевое слово, используемое в начале показа рекламного объявления. Данный параметр позволяет выяснить, в какой мере поисковый запрос отвечает ключевому слову, и обнаружить нецелевые запросы.