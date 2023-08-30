ФосАгро в 2,5 раза нарастила поддержку социальной сферы, зарплаты на производствах выросли в 1,5 раза за 2 года

Эти данные были озвучены вчера в ходе подписания коллективных договоров на всех производственных предприятиях Группы – в Череповце, Кировске, Балакове и Волхове.

Компанией был значительно расширен перечень социальных льгот и гарантий, увеличены размеры материальных выплат работникам и ветеранам. Значительно расширены возможности для отдыха сотрудников и их семей. Все работники обеспечены медицинской помощью в рамках ДМС. По оценке Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (Росхимпрофсоюз), данные коллективные соглашения должны стать примером для дальнейшего тиражирования в отечественной промышленности.

Коллективные договоры – важная составляющая комплексной заботы Группы «ФосАгро» о сотрудниках, их семьях, ветеранах и всех жителях регионов присутствия. В рамках традиционно масштабной поддержки «ФосАгро» социальной сферы только в прошлом году было направлено почти 13 млрд руб. (в 2,5 раза больше, чем годом ранее). За минувшие два года средняя зарплата работников «ФосАгро» выросла в 1,5 раза. В этом году, как и в прошлом, дважды к профессиональным праздникам выплачены премии каждому сотруднику общим объемом в 100 тысяч рублей и по 20 тысяч ветеранам. На эти цели было направлено более 3,5 млрд рублей.

В рамках корпоративной жилищной программы семьи работников получили 2700 квартир. Сегодня в Волхове, где в ближайшее время на проектную мощность выйдет Новый завод-миллионник, ключи от квартир в новом доме получат работники Волховского производственного комплекса.