В Африке новый военный переворот

Как сообщает Politico, к власти в Габоне, похоже, пришли военные.

«Мы положили конец правлению нынешнего режима!»- цитирует агентство AFP одного из лидеров переворота, выступавшего на телеканале «Габон 24» под аккомпанемент стрельбы на улицах Либревиля, столицы этой центральноафриканской страны.

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В субботу, 26 августа, в Габоне прошли президентские выборы. В них победил президент Али Бонго. Центральная избирательная компания Габона объявила о том, что он набрал 64% голосов избирателей и в очередной раз стал президентом. Кстати, представители семьи Бонго у власти в Габоне уже 56 лет. Али Бонго стал президентом третий раз, но ему далеко до отца Эль-Хаджа Омаара Бонго Ондимбы, который руководил страной более четырех десятилетий (1967-2009).

Оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов выборов. Правительство ответило отключением интернета и введением комендантского часа в ночное время. Однако в среду телепрограммы были внезапно прерваны. В студии появились 12 военных, объявивших об отмене результатов выборов и роспуске правительства и парламента. Они также сообщили о создании Комитета по переходу власти.

«В результате безответственного и непредсказуемого управления продолжилось ухудшение социальной сплоченности, которое угрожает привести нашу страну в хаос»,- объяснил причины переворота один из лидеров военных.

Складывается тревожное впечатление, что Африка вступает в очередной период нестабильности. Месяц назад, в конце июля, к власти в Нигере тоже в результате переворота пришли военные.

Для президента Али Бонго, кстати, это не первый военный переворот. В 2019 году, когда он находился на лечении в Марокко, военные тоже попытались захватить власть. Однако тогда обошлось, и правительству удалось подавить переворот.

Габон находится в Центральной Африке. Это слаборазвитая аграрная страна, 60% трудоспособного населения которой занято в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Однако благодаря немногочисленному населению (два с четвертью миллиона человек) и большим запасам нефти, газа, марганцевой и урановой руд и других полезных ископаемых Габон является одной из самых богатых африканских стран и занимает четвертое место на континенте по ВВП на душу населения – ок. 9,3 тыс. долларов.