Глава концерна «Алмаз-Антей» доложил Шойгу о росте темпов производства

АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» наращивает темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в войска в зону СВО.

Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор концерна Ян Новиков. Глава Минобороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области, в том числе на входящем в концерн «Алмаз-Антей» предприятии, выпускающем современные радиолокационные системы.

«Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы», — передает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен повысили качество продукции и сократили сроки ее производства; освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.

Сергей Шойгу поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках спецоперации и потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия.