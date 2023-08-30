На фондовом рынке обозначился самый популярный «товар»

Рынок акций начал день с попытки продолжить вчерашний рост, но страхи потерять уже заработанное превысили жадность.

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Внешний фон благоволил «быкам»: нефть оставалась на довольно комфортном для всех уровне около $85 за баррель, ускорил падение рубль, что всегда благоприятно для акций экспортеров.

Однако по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся практически без изменений. А с учетом того, что вчера на вечерних торгах многие высоколиквидные акции выросли, можно говорить о том, что сегодня «медведи» были чуть сильнее.

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Но желание покупать у очень многих игроков присутствует. И они выбирают самые на поверхности лежащие идеи.

Трейдеры практически уверены, что рубль будет снижаться в цене. И покупают акции, которые от этого выиграют.

Прежде всего, это бумаги самой Московской биржи. Эмитент постоянно рапортует о росте торговых оборотов, что увеличивает и объем его комиссии. Кроме того, велика вероятность очередного повышения ключевой ставки Банка России, то есть стоимости денег в экономике. Это позволит Мосбирже нарастить доходы от «продажи» на денежном рынке свободных остатков средств клиентов и части собственного капитала.

Сегодня акции Мосбиржи были лучшими среди «голубых фишек», подрожав на 3,5%. Потенциал их роста оценивается в 10-12%.

Стальной зажим

Вчера на данных о снижении полугодовых показателей «Северстали» и ММК черные металлурги отторговались значительно хуже рынка. Но сегодня инвесторы, видимо, «вспомнили», что бумаги этого сектора традиционно растут на падающем рубле, а также что «большая тройка» сталеваров («Северсталь», ММК и НЛМК) не выплачивала дивидендов с начала СВО.

Рано или поздно это делать придется, хотя бы потому, что у мажоритарных акционеров этих компаний закончатся деньги «на жизнь» и поддержание других своих проектов. Инвесторы надеются, что в ближайшие дивиденды черные металлурги включат прошлую нераспределенную прибыль.

Сегодня акции «Северстали» за основную сессию выросли на 2,3%, НЛМК – на 1,5%, ММК – на 1,3%.

При этом, считает аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Василий Данилов, «ММК по-прежнему является наиболее слабой компанией среди трех российских сталеваров по причине сильной зависимости от внутреннего рынка и более высокой себестоимости сляба».

На вчерашней публикации больших убытков за первый квартал продолжают сыпаться бумаги «Мечела». Обыкновенные акции подешевели сегодня на 3,9%, привилегированные – на 2,8%. Обе бумаги вошли в пятерку аутсайдеров дня. Некоторые аналитики рекомендуют их продавать и перекладываться в потенциально более доходные активы.

Уходят в коррекцию акции девелоперов, бурно росшие с середины августа на данных, что многие получившие одобрение ипотеки клиенты стали судорожно выходить на сделки, пока банки не успели поднять ставки по кредитам на недвижимость вслед за повышением ключевой ставки ЦБ.

Группа «Самолет» опубликовала просто блестящую отчетность - чистая прибыль за первое полугодие взлетела относительно показателя годом ранее на 73% до 9,2 млрд руб., превысив показатель за весь 2021 год. Но сегодня акции компании подешевели на 0,6%.

Еще больше упали конкуренты «Самолета»:- ЛСР снизился на 1,8%, а ПИК подешевел на 1,4%.

Некоторые аналитики еще месяц назад говорили, что покупка акций застройщиков – далеко не лучшее вложение денег на среднесрочную перспективу в связи с неизбежным повышением ставки по ипотеке, что делает ее менее доступной. Практически исчерпаны и средства дотирования ипотеки от государства для льготников.

Рубль последние два дня торговался без существенных изменений, что некоторые эксперты трактовали как достижение «справедливого» курса. Но они сильно ошиблись. Сегодня российская валюта подешевела к доллару на 0,8% до 96,22 руб. за доллар.

В процентном отношении снижение кажется не таким уж и большим, бывали времена и хуже. Но сильно пугает резкое падение оборотов. Так, сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано всего 72,9 млрд руб. Более слабый результат был последний раз зафиксирован 1 августа (72,7 млрд руб.).

Это наводит на мысль, что экспортеры по-прежнему «зажимают» валютную выручку, хотя у нефтяников она должна была существенно возрасти в последние пару месяцев вследствие повышения мировых цен на нефть и сужения спрэда российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.