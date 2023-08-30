Махмуду-Али Калиматову доложили о развитии МСП и улучшении инвестклимата в Ингушетии

Об улучшении инвестклимата и увеличении числа субъектов МСП в Ингушетии Махмуду-Али Калиматову рассказал и.о. министра экономического развития республики Аслан Нальгиев. Он подчеркнул, что положительные результаты работы властей республики в первом полугодии подтверждают цифры статистики. По динамике увеличения числа субъектов МСП Ингушетия занимает четвертое место по России.

В частности, рост МСП в республики за первые шесть месяцев составил 10,6%, что является свидетельством положительных тенденций в развитии предпринимательства в регионе.

Нальгиев подчеркнул, что в республике были созданы благоприятные условия для самозанятых. Этого удалось добиться благодаря реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также в Ингушетии были созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Махмуд-Али Калиматов остался доволен тем, как в республике развивается МСП. Он акцентировал внимание на важности поддержки предпринимательской инициативы и указал на необходимость создания благоприятных условий для развития бизнеса.

По его словам, развитие предпринимательства очень важно для региона. Ведь благодаря ему создаются новые рабочие места, укрепляется социальная стабильность. Также именно от предпринимательства зависят такие моменты как пополнение бюджета, экономические показатели в промышленности и сельском хозяйстве.

«Мы должны оказать всяческую поддержку предпринимателям для развития их бизнеса, сопровождать их проекты и консультировать», – подчеркнул глава Ингушетии.

Такая позиция главы Ингушетии полностью соответствует тем задачам, которые перед властями страны ставил президент Владимир Путин.

«Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – сказал глава государства во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

Аслан Нальгиев также сообщил об улучшении инвестиционного климата в регионе. Этого удалось добиться благодаря активной работе по совершенствованию законодательной базы инвестдеятельности и общего бизнеса. Работу в этом направлении глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал одной из приоритетных для властей региона, также он особо подчеркнул важность поддержки и содействия инвестпроектам.

«Развитие инвестиционной привлекательности и мер поддержки инвесторов не может быть недооценена. Привлечение инвестиций является ключевым фактором для развития нашего региона и создания благоприятной инвестиционной среды», – подчеркнул Махмуд-Али Калиматов. По его словам, нужно продолжать работу по дальнейшему совершенствованию законодательной базы инвестдеятельности и общего бизнеса, а также предоставлению серьезных налоговых послаблений.

Глава республики уверен в необходимости создания в регионе привлекательных условий, которые бы стимулировали дальнейшее развитие предпринимательской активности.