Российский Су-30 уничтожил украинский военный катер у острова Змеиный

Российские военные уничтожили катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный в Черном море.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — указывается в сообщении ведомства.

На прошлой неделе, 22 августа, сообщалось, что российский военный самолет уничтожил в районе Змеиного быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.