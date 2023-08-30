Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по пунктам управления и разведки ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ.

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«Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», — рассказали в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что цели удара были достигнуты. «Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка (ДНР), рассказали также в министерстве; потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

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На Запорожском направлении отражены девять атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области, сообщает также министерство. «За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании», — уточняется в сообщении.

На Купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область), Сергеевки и Новоегоровки (ЛНР), отмечается в сводке российского оборонного ведомства. «Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также «Krab» польского производства», — подчеркивается в сообщении.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества; за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков, информирует ведомство. На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. «Потери противника на данном направлении составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — указывается в сводке Минобороны.

Сообщается также, что самолетом морской авиации в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских военнослужащих общей численностью до 50 человек.