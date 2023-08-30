Морской экспорт российской нефти в конце августа достиг двухмесячного максимума

Поставки российской нефти по морю 21-27 августа достигли, по данным Bloomberg, 3,4 млн бар./д. Это на 880 тыс. бар./д. больше, чем неделей ранее. Российский нефтяной экспорт в предпоследнюю летнюю неделю стал максимальным за 8 недель, т.е. почти за два месяца. На долю Китая, Индии и Турции пришлись 87% всего морского нефтяного экспорта.

Эксперты обращают внимание на то, что скачок поставок произошел накануне ожидаемого снижения экспорта нефтепродуктов, вызванного ростом внутреннего спроса на некоторые виды топлива, а также тем обстоятельством, что с 1 сентября закрывается программа субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.