Морской экспорт российской нефти в конце августа достиг двухмесячного максимума

Поставки российской нефти по морю 21-27 августа достигли, по данным Bloomberg, 3,4 млн бар./д. Это на 880 тыс. бар./д. больше, чем неделей ранее. Российский нефтяной экспорт в предпоследнюю летнюю неделю стал максимальным за 8 недель, т.е. почти за два месяца. На долю Китая, Индии и Турции пришлись 87% всего морского нефтяного экспорта.
Эксперты обращают внимание на то, что скачок поставок произошел накануне ожидаемого снижения экспорта нефтепродуктов, вызванного ростом внутреннего спроса на некоторые виды топлива, а также тем обстоятельством, что с 1 сентября закрывается программа субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.
Специалисты спорят относительно того, насколько устойчивым является скачок морского нефтяного экспорта России в конце лета, потому что экспорт за 4 недели превысил предыдущий аналогичный период всего лишь на 40 тыс. бар./д. Мониторинг танкеров также показывает, что Россия в целом выполняет обещание уменьшить экспорт «черного золота» в августе на полмиллиона баррелей в день. Экспорт нефти из российских западных портов в последнем летнем месяце снизился по сравнению с февралем 2023 года приблизительно на 420 тыс. бар./д. Напомним, именно в феврале Москва пообещала снизить экспорт на 500 тыс. бар./д.
Первые четыре месяца после громкого заявления о снижении экспорта он не снижался, а в апреле и мае даже существенно увеличился. Однако в конце июля и в августе данные мониторинга танкеров, проанализированные Bloomberg, начали показывать снижение по сравнению с весенними максимумами. За четыре недели в июле он снизился до 3 млн бар./д., что является минимумом за все время действия европейского эмбарго на поставки российской нефти, начавшего действовать 5 декабря прошлого года, и продолжил снижаться. Ожидается, что снижение экспорта продолжится и в сентябре.
В июле доходы от снижающегося экспорта нефти и нефтепродуктов достигли, по данным Международного энергетического агентства, благодаря высоким ценам 15,3 млрд долларов и стали максимальными в 2023 году. Причем скачок произошел после июньского снижения до 11,8 млрд долларов. То есть рост в месячном выражении составил 2,5 млн бар./д. или 20%. Эксперты также обратили внимание, что в июле цены на российскую нефть марки Urals в июле превысили установленный Большой семеркой и Евросоюзом потолок в 60 долларов за баррель. В среднем баррель Urals продавался в июле за 64,41 доллар.