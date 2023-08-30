Можно ли уже считать Telegram серьезным медиа?

Принято считать, что развитие человечества, любых его характеристик, таких как: потребляемая энергия, численность населения, кол-во новых изобретений (патентов) и т.д., по форме напоминают экспоненту. То есть в среднем в каждые следующие 10 лет скорость роста выше, чем в предыдущий такой же период. Таким образом, прогнозируя будущие 10 лет на базе прошлых 10 лет мы всегда будем недооценивать будущее.

Сторонники теории технологической сингулярности считают, что это даже не экспонента, а скорее гипербола, т.е. кривая, устремляющаяся в бесконечность в определенной точке. Таким образом, каким бы умным ни был человек, в какой-то момент он потеряет полную осведомленность в том, что происходит технологически даже в его предметной области. И более обще — каждый человек думает, что мир

меняется медленнее, чем это происходит в действительности.

В наше время сильные перемены происходят в разных областях, одна из таких — медиа, в понимании источника информации для людей.

Telegram начинался как проект, интересный для ИТшников, новаторов и студентов.

Отношение к нему нельзя было назвать серьезным, скорее как к месту развлечения и высказывания особо оригинальных мнений. в 2022 и 2023гг он неожиданно стал абсолютно массовым медиа. Сыграли свою роль и запрет ряда платформ, и готовность серверов Telegram к обработке колоссальных потоков информации.

Триггером взрывного роста стали события февраля и сентября 2022г., после которых, его стали читать уже очень многие в крупных городах, где концентрация его пользователей и сегодня велика (по данным данным исследования аудитории мессенджера от TGStat (ссылка) около 30% пользователей в России живут в Москве, и ещё 13% в Санкт-Петербурге). Согласно тому же исследованию, 73% из 50 000

опрошенных отметили, что доверяют в Telegram конкретным публичным авторам (причем больше половины из них — им и только им). Т.е. источником актуальной и достоверной информации сегодня люди считают именно телеграм-каналы. Стоит ли вспоминать, что 22-24 июня 2023г многие граждане от школьников до пенсионеров провели безотрывно часы в телефоне, читая новости от неофициальных СМИ.

Каналы в Telegram впервые масштабно реализовали идею неперсонализированных медиа в соц.сетях. в Instagram и facebook люди читали других людей (и знали их "в лицо"), здесь же они читают то, что публикует некоторый аватар канала (картинка в кругляше). Люди черпают в них не только политические новости, также и отраслевые, экономические, маркетинговые, удовлетворяют потребность в развлекательном

контенте и даже в психологической поддержке. Новыми звездами становятся не ведущие Comedy Club, а такие имена (за которыми и не всегда известно, кто персонально стоит) как КБ ( https://t.me/cbpub ), Двач ( https://t.me/dvachannel ) и ЖЮ (https://t.me/lifeyt ) .

Именно эта платформа выступила той средой, через которую распространяется важная информаций и через которую происходит влияение на настроения миллинов людей.

Даёт ли всё это право телеграм-каналам сегодня считать себя серьезными медиа? Ответ и да, и нет. Есть очень яркие примеры новых медиа (Mash, Baza, SHOT и др.) с аналитической поддержкой, редакционной стратегией и перепроверкой фактов перед публикацией. А есть и такие, у которых ничего этого нет. Зато есть умение улавливать сиюминутные настроения и инстинктивные рефлексы сотен тысяч подписчиков, быть “в тренде” событий и усиливать психологический эффект (например, паники).

Долгосрочной и комплексной картины происходящего такие каналы не производят по той простой причине, что штат редакции состоит например из 2-3 человек. Причины этой распространённой проблемы разные: нет рекламных доходов, владельцы направляют выручку на другое, или просто не смогли трансформирваться после резкого роста. В этом бы не было никакой проблемы, если бы не их массовое влияние на умы реальных людей. И всё же, примеры выше и приход официальных СМИ вселяют уверенность, что профессиональные команды будут преобладать в “телеге” в обозримом будущем.

Остается также вопросом, почему при таком положении вещей, при таком уровне доверия людей к телеграм-каналам — среди них нет структур (в открытых источниках нет об этом данных), которые бы объединяли хотя бы 5% аудитории. Редко известно, кто контролирует каналы, особенно крупные. Есть надежда, что ведущими русскоязычными каналами с их влиянием в основном руководят пророссийски

настроенные люди.

— (тут наверное можно и закончить)

Другая сторона телеграмовского уклада состоит в том, что люди до 25 лет (зумеры и чуть постарше) постоянно проводят время в телефоне, часто в нём живут. Это звучит необычно, однако человек 20-и лет может в совершенстве владеть достаточно сложными мобильными приложениями по обработке видео и фото, а также другими, но при этом не уметь пользоваться Excel. Telegram, в отличие от других соц.сетей, создал для них рабочую среду. Ведь каждый канал это отдельный небольшой бизнес, часто с командой редакции, коммуникациями с клиентами, бухгалтерией и т.д. — все процессы происходят в телефоне, без участия компьютера. Для этого организуются

чаты, папки, приватные каналы, функциональные программные боты и т.д. Также и целый класс малого, среднего, иногда и крупного бизнеса перенес корпоративные коммуникации в Telegram.

Технологически, мессенджер шагает и дальше, предлагая просмотр веб-сайтов внутри себя, создание игр, оплату услуг через программных ботов и TON, хранение биткоинов во внутреннем кошельке @wallet , привязаном к личному аккаунту. Инфраструктура TON позволяет интегрировать оплату любых покупок и сервисов через мессенджер, это делается в два клика, достаточно иметь на балансе немного тона (который также легко приобрести за рубли внутри Telegram). Для молодого поколения это все крайне удобно и очень привычно. Помимо этого, уже почти весь функционал многомиллиардной крипто-индустрии здесь в одном месте, доступном 700 млн. человек в пару нажатий на экране.

Такие возможности конечно вызывают вопросы о необходимости их регулирования, во избежание неправомерных или преступных действий. Однако же они вызывают и чувство гордости, ведь весь этот нашпигованный современными технологиями в удобной форме и классном дизайне продукт — разрабатывается по большей части программистами из нашей страны.

Telegram идёт и ещё дальше, предлагая возможность разработки корпоративных приложений на базе своей программной архитектуры и серверной инфраструктуры (открытая библиотека TDLib). Легко себе представить перевод например документооборота и почтовых коммуникаций, подписания договоренностей в десктопный интерфейс мессенджера, создание субдоменов перед юзернеймом

___@company, которые обмениваются зашифрованными сообщениями через вынесенные серверы в датацентр конкретной компании.

В качестве заключения хочется сказать, что на примере Telegram, продукта с российскими корнями мы видим создание по-настоящему супер-аппа, технологически на много лет опережающего конкурентов, опосредованно через каналы влияющего на мнения масс и распространяющегося без рекламы по всему миру.