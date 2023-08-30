Объемы закупок российского СПГ Евросоюзом превысили прошлогодние рекорды

Импорт российского СПГ в страны Евросоюза в этом году увеличился приблизительно на 1,7% по отношению к 2022 году, когда показатели достигали рекордных значений.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет неправительственной организации Global Witness, составленный на основе данных аналитической компании Kpler.

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На долю топлива из РФ в первом полугодии 2023-го пришлось 16% от всего объема импорта ЕС — 21,6 млн куб. м из 133,5 млн. Таким образом, Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США.

Второе и третье места по импорту российского СПГ после Китая занимают Бельгия и Испания, отмечается в материале.

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В июне Россия была лидером по поставкам СПГ Испании, в прошлом месяце она уступила первое место Алжиру. Бельгия импортирует большие объемы российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки этой продукции с танкеров ледового класса, используемых на крайнем севере, на обычные грузовые суда.

В целом импорт СПГ в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечают авторы статьи, уточняя, что скачок произошел на низкой базе — до февраля 2022 года в ЕС активно поступал трубопроводный газ из России.

Евросоюз в текущем году планирует закупить рекордные объемы сжиженного природного газа из РФ, несмотря на стремление отказаться от российского ископаемого топлива к 2027-му, указывается в статье. Западные чиновники ссылаются на то, что прямой запрет на поставки российского СПГ может привести к энергетическому кризису. По словам одного из собеседников газеты, заполненность газовых хранилищ более чем на 90% в преддверии зимы не снижает озабоченность по поводу дальнейших сокращений поставок.

Покупатели российского СПГ в Европе утверждают, что они продолжат получать контрактные объемы, если это не будет запрещено политиками, считает старший аналитик по СПГ консалтинговой компании ICIS Алекс Фроли. Эксперт отметил, что запрет ЕС на импорт вызовет некоторые сбои в судоходстве, поскольку потребуется перестроить структуру мировой торговли, однако «в конечном счете Европа могла бы найти других поставщиков, а Россия — других покупателей».

Уточняется, что большая часть российских объемов сжиженного газа поступает от проекта «Ямал СПГ», контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании «Новатэк».