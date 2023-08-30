Отель по программе «рубль за "квадрат" в год» откроют в районе Соколиная гора

Власти Москвы передали инвестору в аренду здание площадью почти 500 кв м на Мироновской улице в районе Соколиная гора по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Компания «Вихрь» отремонтирует его и планирует открыть там отель, сообщил 29 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, по условиям городской программы инвесторы могут получить право на льготную аренду недвижимости, если выполнят необходимые условия. Обычно эти условия касаются приведения здания в хорошее состояние: ремонт или реставрация. Кроме того, номерной фонд должен занимать не меньше 75% площади, также гостинице предстоит пройти сертификацию и получить категорию не ниже «трех звезд». После этого ставка аренды снижается до 1 рубля за «квадрат» в год.

«Город заключил с победителем торгов договор аренды двухэтажного здания площадью 474,5 кв м по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Это уже второй договор для открытия гостиницы, заключенный по льготной программе», — сказал Владимир Ефимов. Первый такой договор правительство столицы заключило в минувшем мае. Согласно ему, инвестор откроет гостиницу в здании XIX века постройки на улице Зацепа, 27.

В рамках второго договора здание на Мироновской улице, 38 уже передано арендатору. «Объект, где появится гостиница, имеет два отдельных входа, также предусмотрена возможность подключения к водопроводу, канализации, системам отопления и горячего водоснабжения. Здание занимает участок площадью 0,1 га. Срок действия договора составляет 20 лет с возможностью продления», — дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил учредитель компании-инвестора Никита Шамрин, завершить ремонт здания он планирует к февралю-марту следующего года. Тогда же ожидается получение категории «три звезды».

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.