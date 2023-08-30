Новак сообщил, что РФ в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. б/с к уровню мая — июня

Россия в следующем месяце намерена сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая — июня, когда страна не снижала поставки на мировые рынки добровольно.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

Комментируя базу снижения экспорта, чиновник пояснил, что экспорт сокращается уже с прошлого месяца, поэтому снижение в рамках добровольных обязательств отсчитывается от уровня июня.

Новак подчеркнул, что в августе Россия исполнила свои обязательства по уменьшению объемов нефтедобычи.