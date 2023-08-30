Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ под Авдеевкой и Орловкой

Два пункта временной дислокации ВСУ поражены в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в Донецкой Народной Республике.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Артиллерией группировки нанесено поражение двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка. Уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки», — рассказал офицер.

Он уточнил, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 калибра 155 мм и шесть минометов калибра 120 мм.

Также начальник группировки сообщил о ракетно-бомбовом ударе по силам противника в районе Красногоровки. «Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовый удар по району сосредоточения вооружения, живой силы и военной техники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка», — сказал Астафьев.

Он добавил, что самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиации отработали по скоплениям живой силы ВСУ на лисичанском, соледароартемовском, александрокалиновском и марьинском направлениях.