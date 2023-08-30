Рост вопреки санкциям

Антироссийские санкции, давление на нашу страну в стратегической сфере и уход большинства зарубежных партнеров не просто не подломили доверие к эффективности главного института развития страны ВЭБ.РФ, но, напротив, сделали его крепче. Это подтверждают финансовые результаты госкорпорации — сегодня ее собственный капитал составляет 785 миллиардов рублей, а коэффициент достаточности — выше 15%.

При этом мы все чаще замечаем, что ВЭБ.РФ расширяет инвестиционные приоритеты: помимо крупных промышленных проектов появляется все больше социально ориентированных, например, — модернизация общественного транспорта, ЖКХ, жилищное строительство и так далее. Это значит, что корпорация нацелена на решение региональных проблем и повышение качества жизни людей в городах.

С 2020 года по таким направлениям, как образование, транспорт, экология, строительство дорог, туризм, аэропорты, ЖКХ, строительство жилья совместно с партнерами институт развития реализовал проекты общей стоимостью свыше 1,5 триллиона рублей. При участии ВЭБ.РФ построены и модернизированы 16 аэропортов, включая терминал D Шереметьево в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Сочи.

В Ивановской области, которую я представляю в Государственной Думе, по инициативе губернатора Станислава Воскресенского и при участии ВЭБ.РФ будет переформатирована территория «Ивановских мануфактур» в историческом центре города Иваново. Соответствующее соглашение банк подписал с девелопером «Родина» на Петербургском экономическом форуме.

Мануфактуры расположены в историческом центре Иваново, комплекс зданий XVIII века занимает порядка 25 гектаров. Проект развития территории предполагает реконструкцию объектов культурного наследия, а также строительство нового жилья, социальных объектов и благоустройство территории.

До конца 2026 года в России реконструируют и построят 619 километров городского электрического транспорта, а это значит, что около 700 тысяч человек в десяти регионах ежедневно будут быстрее и комфортнее добираться до работы.

В существующих условиях, когда надо перестраивать внутреннюю экономику и поддерживать приоритетные отрасли, да так, чтобы качество жизни людей росло не зависимо от внешней конъюнктуры, такой подход — лучшее решение.

Если мы говорим об основных инструментах ВЭБа, то, конечно же, в первую очередь на ум приходит Фабрика проектного финансирования, в рамках которой реализуются инфраструктурные проекты.

Фабрика предоставляет предприятиям долгосрочные кредиты на строительство электростанций, промышленных объектов и дорожной инфраструктуры. У инструмента есть очень востребованный механизм — хеджирование рисков для бизнеса при изменении банковской ставки рефинансирования. В прошлом году он помог сгладить для предпринимателей эффект от резкого повышения ставки рефинансирования ЦБ. Безусловно, все эти меры также помогают стране поддерживать экономику и развиваться в условиях внешнего давления.

По мнению председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, инструмент необходимо расширять на региональном уровне, тем самым привлекая к участию менее крупные, локальные банки. И это действительно может дать дополнительный стимул к развитию регионов — появится больше проектов благодаря потоку инвестиций, а также стимул для развития финансовой отрасли — банки за пределами ТОП-10 смогут взять себе на баланс крупный перспективный актив.

Возвращаясь к вопросу развития регионов и ориентации на соцпроекты, отмечу работу дочерней структуры госкорпорации «ПроШкола». Она строит школы в регионах, где нужно бороться с проблемами второй смены.

С начала 2023 учебного года в школы, построенные по концессии с «ПроШколой», пойдут учиться более 9 тысяч детей. Объекты возвели в Татарстане, Бурятии, Белгородской, Калужской и Самарской областях. До конца следующего года «ПроШкола» создаст по концессии 69 новых школ в 23 регионах, а это 60 тысяч мест.

Объекты строят по концессии, когда бизнес инвестирует в строительство объекта свои или кредитные средства. Это позволяет снизить нагрузку на региональный бюджет и сокращает сроки строительства современных образовательных объектов под ключ. Среди интересных проектов — школа с умными стенами и классом робототехники в Обнинске, учебное заведение для подготовки специалистов для работы в Росатоме в Калужской области и многие другие.

С учетом того, что ВЭБ недавно получил право инвестировать государственные деньги в рисковые технологические стартапы и холдинги — развитие российских образовательных технологий выглядит перспективным, причем не только внутри страны, но и за рубежом.