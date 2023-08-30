Эль-Эриан: ФРС разрушила рынок жилья в США, обвалив и спрос, и предложение

Мохаммед Эль-Эриан – известный американский экономист и бизнесмен египетского происхождения. Он возглавляет Королевский колледж в Кембридже и является главным экономическим советником Allianz, материнской компании PIMCO, где он работал генеральным директором и содиректором по инвестициям.

Эриан считает главный американский банк ФРС разрушителем и даже могильщиком рынка жилья. Он объясняет, пишет Business Insider, что учетная ставка тянет за собой вверх и ставки по ипотечным кредитам, а это подрывает как спрос, так и предложение на рынке жилья.

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«Необходимо разобраться, а не разрушаем ли мы рынок жилья»,- заявил он в интервью CNBC.

Средняя стоимость заимствований по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой поднялась на прошлой неделе до 23-летнего максимума и достигла, по данным Mortgage News Daily, 7,48%.

В прошлом году многие перспективные покупатели покинули рынок жилья из-за высокой стоимости заимствований. Высокая учетная ставка не дает многим владельцам жилья, желающим его продать, выставлять дома и квартиры на продажу, потому что покупали они их много лет назад по значительно более низким ставкам. В результате сложившейся сейчас на рынке ситуации цены на жилье высокие, а спрос низкий. Сейчас рынок жилья, можно сказать, погружен в спячку. Доступность жилья может повыситься, говорят эксперты, лишь в результате значительного снижения ставки по ипотечным кредитам.

Переход от рекордно низких ставок к высоким ставкам, которых не было почти два десятилетия, обваливает как спрос, так и предложение. В этом и заключается, говорит Мохаммед Эль-Эриан, разрушение рынка жилья центробанками.

«Здесь необходимо вести себя очень осторожно,- призывает он,- потому что рынок жилья и строительный сектор – один из наиболее важных в экономике».

Агрессивная политика ФРС, при помощи которой центробанк борется с высокой инфляцией, сильно подняла за прошедший год и ставки по ипотеке. Ставки по краткосрочной ипотеке сейчас самые высокие с 2001 года. Экономисты предупреждают, что такая ситуация может столкнуть экономику в рецессию.

Мохаммед Эль-Эриан громко критикует монетарную политику ФРС с прошлого года. Он считает, что экономика столкнулась с высокой вероятностью спада несмотря на то, что центробанк, конечно, ни в коем случае не должен торопиться со снижением учетной ставки, потому что спешка в этом деле чревата крупными проблемами. Она, например, может разогнать инфляцию до такой величины, что ФРС потеряет над ней контроль. Такой сценарий резко усилит стагфляцию.

В июле цены выросли на 3,2%, что значительно ниже, чем было прошлым летом – 9,1%. Однако Мохаммед Эль-Эриан предупреждает, что общая инфляция может резко усилиться благодаря инфляции в секторе услуг и зарплатной инфляции. При таком сценарии ФРС, возможно, придется поднять целевую инфляцию с 2 до 3%.