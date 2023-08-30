Сбор зерна в России к концу августа превысил 100 млн т — Минсельхоз

Представители ряда отраслевых объединений выразили обеспокоенность в связи с вопросом квотирования импорта средств защиты растений (СЗР),

Уборка зерна в РФ «перешла экватор», к настоящему моменту его сбор составляет более 100 млн т.

Об этом информирует на своем сайте Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Уточняется, что в целом по стране намолочено 105 млн т зерна. По графику идет уборка и других культур, в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей, подчеркивается в сообщении.

Ведомство сообщает, что в 43 регионах начался озимый сев; к концу августа засеяно 1,7 млн га. По словам Патрушева, в текущем году планируется выйти на показатель в 20 млн га.

Ситуация на рынке удобрений ситуация стабильная, отметил министр; объем закупки превышает прошлогодний уровень, подчеркнул он. Проблем с сельхозтехникой нет, заявил глава Минсельхоза.

При этом он отметил на сложную ситуацию с доступностью горюче-смазочных материалов из-за роста цен на нефтепродукты, который по состоянию на август составил 13% к уровню этого же месяца прошлого года.

«Ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский, Краснодарский край и Крым, говорят о низких запасах топлива», — указывается в сообщении.

Представители ряда отраслевых объединений выразили обеспокоенность в связи с вопросом квотирования импорта средств защиты растений (СЗР), рассказали также в министерстве. Сейчас уровень самообеспеченности СЗР в России довольно высокий и составляет около 70%, но по их отдельным видам аналоги отсутствуют, констатируют эксперты. «Ограничение импортных поставок, по мнению участников рынка АПК, может привести к росту цен и нехватке ряда востребованных позиций. Как было отмечено на заседании, при разработке механизма квотирования следует учесть все возможные риски и не допустить снижения доступности средств защиты растений для сельхозпроизводителей», — сообщает министерство.