Тимати и Пинский объявили новое название выкупленной ими Domino`s Pizza в России

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский приобрели около 60 пиццерий у франчайзи Domino`s Pizza.

Сеть пиццерий в России теперь будет называется Domиno Pizza, передает РБК.

Уточняется, что выкуплены отдельные заведения у отдельных франчайзи; на налаживание всех процессов Тимати отвел от одного до полутора месяцев.

Первое заведение открылось 30 августа в Москве на Ходынском бульваре, пишет ТАСС.

Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, в отчете за 2022 год сообщила, что занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов». Сегмент в РФ был классифицирован как «прекращенные операции». На прошлой неделе стало известно, что компания объявила о намерении подать заявление о признании российского дочернего предприятия DP Russia банкротом.

В минувшем году Тимати и Пинский в партнерстве с компанией «Синдика» приобрели кофейни ушедшей из России американской компании Starbucks, перезапустив сеть в РФ под новым брендом.