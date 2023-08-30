Ураган надул цены на нефть

Цены на нефть продолжили рост в среду, 30 августа 2023 года, после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов сырой нефти в США, крупнейшем в мире потребителе топлива. В пользу удорожания энергоносителей также играют опасения по поводу урагана Идалия, приближающегося с востока к основным для США местам добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе.

«Шторм "Идалия" быстро перерастает в сильный ураган. Катастрофический штормовой нагон и разрушительные ветры ожидаются сегодня в районе Биг-Бенд во Флориде», — сообщается в посте Национального ураганного центра США в соцсети X (ранее Twitter).

Метеорологи, уточняет агентство «Интерфакс», ожидают дальнейшего усиления «Идалии» до "чрезвычайно опасного «шторма четвертой категории». Прогнозируются опасный подъем уровня воды в океане и сильные ливни.

Скорость ветра в эпицентре шторма в среду утром достигала 190 км/ч. Есть тревожный прогноз возможного усиления шторма, тогда порывы ветра в нем могут увеличиться до 209 км/ч.

В метеорологической службе города Таллахасси во Флориде приближение «Идалии» назвали беспрецедентным событием: за всю историю наблюдений ни один крупный ураган через залив Апалачи вблизи Биг-Бенда не проходил. Этот район расположен у юго-западного основания полуострова Флорида.

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По данным Управления энергетической информации (EIA), на шельф Мексиканского залива приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% добычи природного газа. Компания Chevron уже эвакуировала часть персонала из региона, но добычу пока пока не остановила.

На утро среды по московскому времени октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,36%, до 85,80 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate — на 0,47%, до 81,54 доллара, зафиксировав рост пятую сессию подряд.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США сократились примерно на 11,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 августа. Это, утверждают участники рынка, говорит об устойчивом спросе на топливо в крупнейшей мировой экономике.

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Цены на нефть Brent за неделю потихоньку восстанавливаются (+2%), ближайший фьючерс торгуется выше 85 долл./барр., отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Но «фактор Идалии» и резкое недельное сокращение запасов нефти в США она называет кратковременной поддержкой ценам.

Ураган может и не вызвать значимого сокращения производства. А минэнерго США может не подтвердить ту динамику сокращения запасов (на 11,5 млн баррелей), которую привел Американский институт нефти.

«Пока считаем, — говорит Екатерина Крылова, — что для ударного роста нефти импульса нет, поэтому скорее ждем ее консолидации в широком диапазоне 82-86 долл./барр. Дополнительно давление на сырье может оказать постепенное восстановление поставок нефти из России морем, а также некоторое сужение дефицита предложения по мере окончания автомобильного сезона».

И есть несколько «но»

Нефть продолжает торговаться в районе 84 долл. за баррель, медленно двигаясь вверх, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением. Совместные действия ОПЕК+, Саудовской Аравии и России поддерживают нефтяные котировки и не дают им свалится ниже. Не исключено, что эти страны в дальнейшем могут пойти на еще большее сокращение добычи ради высоких цен.

При этом США пытаются увеличить предложение на рынке, отмечает аналитик. Есть мнение, что Штаты могут пойти на ослабление санкций против Венесуэлы и Ирана, ради роста поставок. Турция также старается быстрее завершить работы на ключевом иракском трубопроводе, чтобы скорее ввести его в эксплуатацию.

С другой стороны, продолжает Николай Вавилов, спрос сдерживается несколькими факторами. Так, китайская экономика продолжает показывать признаки замедления. А действия властей Поднебесной пока не оказывают существенного влияния на восстановление экономической активности в этой стране.

После выступления в Джексон-Хоул главы ФРС Пауэлла появились сомнения, что этот регулятор завершил цикл ужесточения монетарной политики. Дальнейший рост ставок в США окажет давление на экономику страны, что может привести к снижению спроса на нефть. Растущий доллар также оказывает негативное влияние на нефтяные котировки.

В результате борьба между странами, которым выгодны высокие цены и странами Запада, которым выгодны более низкие цены, будет продолжаться. Помогает держать баланс сокращение добычи. Цены на нефть, считает эксперт, могут вернуться в район 88 долл. за баррель. Ситуация , уверен он, может быстро поменяться, если глобальная экономическая машина нажмет на тормоза резче, чем есть на данный момент.