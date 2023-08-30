В «Газпроме» зародилась интрига

Во вторник в 11 часов внезапно начался мощный рост акций «Газпрома» на Московской бирже — за пару часов они взлетели почти на 3%. Рынок ждал отчетность «Газпрома», но время ее публикации компания не анонсировала.

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Трейдеры прекрасно знают, что по «Газпрому» у каких-то крупных игроков часто бывает инсайд, поэтому спекулянты присоединялись к покупкам, думая, что отчетность компании выйдет хорошей.

Газовая монополия раскрыла итоги своей работы за полугодие только после окончания основных торгов. Но если кто-то уверился, что можно ждать хороших показатели, вообще говоря, невозможных по объективным причинам, то ему предстояло сильно разочароваться.

Так, прибыль упала по сравнению с показателем годом ранее в 7,8 раза до 331 млрд руб. Более того, во втором квартале был получен убыток в сумме 7,2 млрд руб., в то время как во втором квартале 2022 года компания заработала 1065 млрд руб. прибыли.

Выручка от продаж в первом полугодии рухнула на 41% в годовом выражении до 4,1 трлн руб. В том числе во втором квартале выручка равнялась 1,8 трлн руб.

Несмотря на сильное падение основных показателей, заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов считает, что «по итогам I полугодия 2023 года Группа «Газпром» показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018—2019 гг. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса».

Он также отметил, что «дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб.»

Это примерно 13 рублей на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности за полугодие в размере 7,2%.

Таким образом, в годовом выражении дивидендная доходность может составить двузначную величину, что, на первый взгляд, делает акции интересными для покупки.

Однако на рынке нет уверенности, что основной акционер «Газпрома» — государство — примет решение о выплате дивидендов, а не сошлется на необходимость использовать прибыль для развития. Сейчас государство итак отбирает свою долю доходов газовой монополии, введя дополнительные 50 млрд руб. ежемесячно в виде повышения НДПИ на газ.

Не исключено также, что в оставшуюся часть года «Газпром» продолжит генерировать убытки, тем самым размывая уже заработанные дивиденды.

Аналитики БКС считают, что второе полугодие будет более сложным для «Газпрома», но при этом дают рекомендацию «покупать» его акции.

Эксперты ПСБ полагают, что бумаги «Газпрома» в настоящее время «вполне справедливо оцениваются рынком», и отмечают, что в нефтегазовом секторе есть более интересные идеи, называя среди них акции «Лукойла» и «Роснефти».

С последним утверждением согласен инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, отмечая, что «Газпром» действительно продолжает сталкиваться с рядом проблем. «Они способны привести к отрицательному свободному денежному потоку. Именно поэтому, краткосрочно для инвесторов есть более интересные истории в нефтегазе — «Лукойл», «Роснефть», префы «Сургутнефтегаза», «Татнефть»», — пишет в своем обзоре профессор.

Еще менее оптимистичен в отношении среднесрочной перспективы акций «Газпрома» руководитель направления инвестиционного консультирования «Алора» Алексей Антонов. Он советует «не жадничать» и не покупать бумагу под возможные дивиденды, а сокращать ее долю в среднесрочных портфелях на росте котировок.

«Даже если эмитент решится на выплату дивидендов, то дивидендный гэп будет закрываться очень долго. «Газпрому» еще нужно время, чтобы нивелировать потерю европейского рынка и полностью переориентировать на восточное направление», — считает Антонов.

На таких оценках аналитиков и в условиях неопределенности акции «Газпрома» стали снижаться, в среду к обеду дня теряя около 0,5% стоимости, в то время когда Индекс Мосбиржи прибавлял примерно 0,1%.

На дневном графике акций компании прослеживается очень слабый восходящий тренд, зародившийся в начале июня. Но бумага заметно отстает от роста Индекса Мосбиржи. Сильным сопротивлением выступает район 184 рубля, а в случае падения бумаги к 160 рубля ее будут активно подбирать как спекулянты, так и долгосрочные инвесторы.

В середине дня среды одну акцию «Газпрома» можно было продать или купить чуть дешевле 178 рублей.