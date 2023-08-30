В Кремле назвали предметом для глубокой озабоченности ситуацию в Габоне

В Москве считают происходящее в Габоне поводом для беспокойства, однако стремятся избегать каких-либо обобщающих оценок.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Статья по теме: Нигер: тест на взросление африканских элит

«Ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности. Внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — цитирует агентство Пескова.

Говоря об отношении Кремля к нарастанию конфликтов в Африке, пресс-секретарь президента отметил, что каких-либо выводов делать не стал бы.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее 30 августа группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о свержении президента страны Али Бонго Ондимбы, который занимал пост главы государства 14 лет и был переизбран на третий срок в субботу. По словам мятежников, итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются. Границы страны закрыты, в Габоне не работает интернет-связь.

В прошлом месяце военные пришли к власти в Нигере. Президент страны Мохамед Базум был свергнут и вместе с семьей помещен под домашний арест.