В России появятся отели с системой «все включено» без алкоголя

Отельеры в РФ изучают возможность введения пакетов отдыха в гостиницах all inclusive без включенного алкоголя.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). В организации указывают на то, что в Турции такие отели есть уже давно, они востребованы у мусульман, а также у семей с детьми и туристов, предпочитающих отдых вдали от шумных компаний.

«В российской управляющей компании Atelika Hotel Group также рассматривают возможность введения "безалкогольных" пакетов в одном из своих отелей», — указывается в сообщении.

Отмечается, что турецкие отели этим испытывали нехватку российских туристов из-за резкого роста цен. В итоге гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил гостиницам all inclusive сократить ассортимент алкоголя либо и вовсе исключить его для желающих сэкономить клиентов.

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По словам генерального директора Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, безалкогольную систему all inclusive могут протестировать в одной из гостиниц Тверской области. «Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант. Речь не идет о прибыли и для туристов это вряд ли будет сильно чувствительно, так как сумма абсолютно не критичная для общей стоимости поездки. Мы рассматриваем такой ход исключительно как маркетинговый, потому что есть определенная категория отдыхающих, которая вообще хотела бы исключить на отдыхе алкоголь и тех, кто его потребляет», — рассказал эксперт.

В России ГОСТ для отелей «все включено» и «ультра все включено» начал действовать с июля, напомнила руководитель компании «Звезды отелям» Лилия Биткулова; стандарт предполагает алкоголь на уровне рекомендации. «Есть еще понятие внутреннего стандарта в самих гостиницах, и, если они, например, ориентируются на спокойный семейный отдых с детьми, у них может быть и безалкогольная система "все включено". Просто они должны донести это до своих потребителей», — сказала Биткулова.

Агентство пишет, что в России в таких форматах работают до 200 гостиниц, большинство из них расположены на черноморском побережье, несколько находятся в Подмосковье.