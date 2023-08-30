XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека»

Для участия в мероприятии приглашены представители федеральных органов власти, национальных и зарубежных патентных ведомств, региональных патентных организаций, промышленных предприятий, институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, образовательных и научно-исследовательских организаций, а также венчурные инвесторы и технологические предприниматели, разработчики и изобретатели.

Традиционно конференция выступает представительной международной площадкой для обсуждения и решения актуальных задач, связанных с защитой и использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Ключевым событием станет пленарная сессия под руководством главы патентного ведомства Юрия Зубова.

Деловая программа включает стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и «круглые» столы. Эксперты Роспатента, приглашенные спикеры и участники конференции обсудят следующие темы:

Интеллектуальная собственность как основа научно-технологического задела.

Инструменты интеллектуальной собственности как стратегический ресурс управления научно-техническими разработками в области здравоохранения.

Система раннего реагирования Роспатента. Навигация за пределами патентной аналитики.

Интеллектуальная собственность в гражданском обороте: тенденции и перспективы.

Общее евразийское экспертно-информационное пространство: вызовы и перспективы.

Развитие института региональных брендов России.

В рамках Конференции будет презентован новый проект Роспатента – «Подкасты», - посвященный актуальным вопросам и трендам в сфере интеллектуальной собственности, с участием представителей Роспатента, Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и приглашенных авторитетных экспертов.

Также состоится награждение победителей конкурса «Успешный патент – 2022», выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации «На взлёт!», презентация нового выпуска журнала «Вестник ФИПС».