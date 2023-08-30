XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека»

Для участия в мероприятии приглашены представители федеральных органов власти, национальных и зарубежных патентных ведомств, региональных патентных организаций, промышленных предприятий, институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, образовательных и научно-исследовательских организаций, а также венчурные инвесторы и технологические предприниматели, разработчики и изобретатели.
Традиционно конференция выступает представительной международной площадкой для обсуждения и решения актуальных задач, связанных с защитой и использованием результатов интеллектуальной деятельности.
Ключевым событием станет пленарная сессия под руководством главы патентного ведомства Юрия Зубова.
Деловая программа включает стратегические сессии, панельные дискуссии, тематические секции и «круглые» столы. Эксперты Роспатента, приглашенные спикеры и участники конференции обсудят следующие темы:
- Интеллектуальная собственность как основа научно-технологического задела.
- Инструменты интеллектуальной собственности как стратегический ресурс управления научно-техническими разработками в области здравоохранения.
- Система раннего реагирования Роспатента. Навигация за пределами патентной аналитики.
- Интеллектуальная собственность в гражданском обороте: тенденции и перспективы.
- Общее евразийское экспертно-информационное пространство: вызовы и перспективы.
- Развитие института региональных брендов России.
В рамках Конференции будет презентован новый проект Роспатента – «Подкасты», - посвященный актуальным вопросам и трендам в сфере интеллектуальной собственности, с участием представителей Роспатента, Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и приглашенных авторитетных экспертов.
Также состоится награждение победителей конкурса «Успешный патент – 2022», выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации «На взлёт!», презентация нового выпуска журнала «Вестник ФИПС».
- Участие в конференции очное, стоимость участия - 6 тыс. руб. Подробности по оплате участия в ближайшее время будут размещены на сайте конференции
- Если у вас есть вопросы по участию и оплате, напишите нам на электронную почту: patent.conferenc2023@rupto.ru
- Заявка на участие в конференции
- Место проведения: Москва, Бережковская набережная, д.24, стр. 12