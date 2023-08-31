Американский разведчик сообщил, что Зеленский будет убит украинскими военными

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет ликвидирован своими же военными после провала украинского контрнаступления.

Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

По его мнению, после окончательного провала контрнаступления ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности своего нынешнего лидера.

«Солдаты ВСУ будут на взводе, начнут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем?", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет, – считает Риттер. – Уже всё готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные».

При этом экс-разведчик подчеркнул, что, когда всё рухнет, и Зеленский будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, станет: «Я – великий человек, я могу преодолеть это».

Как ранее писал «Эксперт», бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон что Зеленского могут убрать в ходе военного переворота.

