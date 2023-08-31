Банк России назвал необычную причину увеличения международных резервов

Международные резервы РФ на 25 августа составили $580,5 млрд, за неделю они увеличились на 0,2% или $1 млрд. Из комментария на сайте Банка России следует, что изменения произошли в результате повышения цен на золото. Ранее регулятор объяснял динамику золотовалютного запаса РФ положительной либо отрицательной переоценкой, а также операциями, проводимыми в рамках бюджетного правила.

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«Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил 580,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 18 августа международные резервы РФ оценивались в $579,5 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 августа объем резервных активов в иностранной валюте составил $415,640 млрд (+$4,311 млрд за месяц), счет в специальных правах заимствования — $23,552 млрд (+$306 млн за месяц), резервная позиция в МВФ — $4,991 млрд (+$63 млн за месяц). Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $145,783 млрд (+$2,868 млрд за месяц).

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 августа составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Доля золота в резервах за месяц выросла с 24,54% до 24,71%.