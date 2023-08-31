Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании

Занимавший с середины 2019 года должность министра обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку.

Статья по теме: Британские сигналы Зеленскому

Об этом сообщается на сайте британского кабмина, где опубликовано соответствующее прошение на имя премьер-министра страны Риши Сунака.

О намерении уйти из правительства в ходе производимых Сунаком перестановок Уоллес объявил в прошлом месяце; он объяснил свое решение тем, что устал от политики.

Статья по теме: Патрушев заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы только Вашингтон и Лондон

В своем письме Бен Уоллес подчеркнул, что планирует посвятить себя сферам жизни, которыми пренебрегал из-за высокой занятости, и «открыть для себя новые возможности». По его словам, британское министерство обороны «встало на путь к тому, чтобы снова стать структурой мирового класса, где служат лучшие в мире люди». Уоллес подчеркнул, что гордится тем, что за годы его работы ведомство стало более современным и лучше финансируется.

«Я искренне верю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно», — отметил также Уоллес, выразив уверенность в том, что «пришло время» активно направлять средства на оборону.

Напомним, кандидатура Уоллеса рассматривалась на пост генсекретаря НАТО, однако ее, по данным The Telegraph, заблокировал президент США Джо Байден. Как уточнялось, это произошло из-за того, что Лондон без согласия Белого дома начал лоббировать идею обучения украинских пилотов на F-16. В итоге Вашингтон, настроенный на тот момент более сдержанно, решил продлить срок пребывания в должности действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает телеканал Sky News, пост министра обороны Великобритании может занять нынешний глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс. Накануне, 30 августа, Financial Times со ссылкой на источники назвала Шэппса главным кандидатом на эту должность.