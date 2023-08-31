Индекс Мосбиржи поставил новый рекорд

За август российский рынок акций прибавил 5% по Индексу Мосбиржи. С начала года еще ни один месяц не закрывался снижением индикатора. В период 2009-2011 гг. дважды наблюдалось, когда рынок рос 7 месяцев кряду, восстанавливаясь после кризисов, но столь длительного подъема, как сейчас, не было никогда.

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«Значит ли это, что рынок скоро обязательно должен уйти в коррекцию? Не обязательно. Достаточно посмотреть на то, с какой низкой базы идет движение наверх рублевого индекса Мосбиржи. К текущему моменту отыграно около 55% от волны распродаж, прошедшей с исторических максимумов 2021 г», — рассуждает Василий Карпунин из БКС.

Сегодняшний день заложил техническую основу для продолжения позитивной тенденции — Индекс Мосбиржи вырос почти на полпроцента, уйдя выше сопротивления 3220 пунктов и открыв дорогу на 3300.

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Из высоколиквидных акций лучше рынка были черные металлурги, от которых ждут возобновления выплат дивидендов, причем с учетом нераспределенной прибыли с начала СВО. На рынке также бытует мнение, что в цену акций эмитентов этого сектора еще не полностью заложен павший рубль.

Приятный сюрприз преподнес ВТБ, раскрывший данные за 7 месяцев. Чистая прибыль Группы ВТБ с начала года составила 325,4 млрд руб., из которых 35,6 млрд руб. было заработано в июле. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что «Банк подтверждает прогнозы по рекордной прибыли 2023 г. (около 400 млрд руб.) даже на фоне ужесточения операционной среды, выразившегося в резком повышении ключевой ставки Банком России в августе».

Такой прогноз выглядит вполне реалистичным, с учетом того, что государство продолжает накачивать банк работающими активами (в августе ВТБ получил в доверительно управление Объединенную судостроительную корпорацию, которая строит почти все военные корабли и большую часть гражданских судов).

Но дело даже не в хорошей отчетности банка и что он следует намеченным курсом. Просто в последний месяц инвесторы обычно активно продавали бумаги эмитентов в день оглашения отчетностей. Сегодня акции ВТБ эту традицию нарушили.

Порадовала и нефть, которая к закрытию основных торгов на Мосбирже подросла на 0,8%, вплотную приблизившись к зоне сопротивления $86-87 за баррель.

Но отечественные трейдеры не уверены, что «черное золото» сможет пробить этот барьер и уйти в район $90. Поэтому они не стали покупать акции нефтяных компаний, большинство из которых завершили основную сессию без принципиальных изменений.

Практически все аналитики считают нефтянку самым привлекательным сектором для инвестиций, но сегодняшняя динамика акций сектора говорит о том, что трейдеры просто боятся покупать. Поэтому к техническому сигналу на пробой Индексом Мосбиржи сопротивления стоит относиться с осторожностью.

Зародились серьезные проблемы на рынке облигаций — рухнули цены на долговые обязательства «М.Видео», которые в моменте торговались под доходность до 40% годовых. Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган объясняет обвал новостями о нарушении эмитентом особых обязательств перед кредиторами, после чего может последовать требование о немедленном погашении обязательств.

«Общий объем финансового долга у компании составляет на конец первого полугодия 2023 года 92,6 млрд рублей, или 27% от активов. Казалось бы, немного, но при этом краткосрочный долг составляет 61,7 млрд рублей. И без пролонгации остальных кредитов компании вряд ли удастся его погасить в полном объеме. Угрозой является и то, что капитал компании стремительно приближается к нулю — 244 млн рублей на 30 июня 2023 года», — отмечает Коган.

Это говорит о серьезных финансовых проблемах у ритейлера. Но акции компании отреагировали на данное событие довольно слабо, подешевев сегодня всего на 1,5%. Отчасти это связано с тем, что сейчас основу российского рынка акций составляют частные инвесторы, далеко не все из которых следят за новостями и могут правильно их трактовать.

Если «М.Видео» не сможет решить проблему, то это грозит падением котировок облигаций по всему сектору «второго эшелона». Инвесторы просто будут потихоньку сбрасывать обязательства других компаний, опасаясь, что у них могут возникнуть проблемы с погашением долга.

Рубль начал день со снижения, но в течение дня сумел перетомить негативную тенденцию и укрепиться к доллару на 0,2%.

Но рынок пока не верит в то, что российская валюта может остановить снижение. Ярким подтверждением этого является продолжающаяся 8 дней подряд распродажа ОФЗ. Фондовые трейдеры прогнозируют, что для борьбы с падением рубля и инфляцией Банк России на ближайшем заседании совета директоров еще повысит ключевую ставку, тем самым увеличив стоимость денег в экономике и проценты по заимствованиям Минфина РФ.