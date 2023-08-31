Рывок инфляции в еврозоне – тревожный сигнал для ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) стоит перед непростым выбором: сделать, как предполагалось ранее паузу в поднятии учетной ставки, или продолжить ее повышать. Потребительские цены в еврозоне поднялись в августе на 5,3% в годовом выражении при прогнозе 5,1%. Это в 2,6 раза выше целевого уровня инфляции, достичь который ЕЦБ не удается уже не один год. Эксперты сходятся во мнении – во всем виновата дорогая электроэнергия. Через две недели Кристин Лагард, возглавляющей ЕЦБ, и ее помощникам предстоит сделать трудный выбор: в достаточной ли мере замедление роста экономики еврозоны ослабит давление цен и в конце концов позволит достичь 2-процентной инфляции или следует поднять ставку в сентябре уже десятый месяц подряд до рекордных 4%.
Вероятность повышения инфляции в сентябре инвесторы сейчас оценивают в 30%. Евро тем временем продолжает падать, а евробонды – расти. Изабель Шнабель из Правления ЕЦБ 31 августа отреагировала на слова коллеги из Финляндии Туомаса Валимаки, сказавшего, что шансы 50 на 50. Суть ее реакции в двух тезисах, которые приводит Bloomnerg: «Мы не можем предсказать, где будет находиться пиковый уровень ставки» и «Мы также не можем предсказать, как долго ставки будут оставаться на ограничительных уровнях».
Кристин Лагард, как и полагается начальнице, старается избегать однозначных заявлений несмотря на то, что «ястребы» в Правлении главного европейского банка уже высказались за очередное повышение ставки на 0,25%. Например, представитель Германии в Правлении ЕЦБ Йоахим Нагель еще на прошлой неделе признался в интервью Bloomberg TV, что он пока не уверен, что инфляция взята под контроль. Его коллега из Австрии Мартинс Казакс считает, что лучше ошибиться, но продолжить придерживаться жесткой монетарной политики. Высказался за сентябрьское повышение ставки и австриец Роберт Хольцман. Рост инфляции в крупнейших экономиках Европы, Германии, Франции и Испании, говорит, конечно, в пользу повышения ставки в следующем месяце.
Есть в статистических данных за август и пара обнадеживающих цифр, но замедление инфляции в секторе услуг (5,6% в июле и 5,5% в августе), а также более сильное, чем ожидалось, замедление роста цен в Италии не перевешивают приведенных выше негативных данных по главным экономикам континента.
При таких данных настроение и уверенность как среди бизнесменов, так и среди потребителей, естественно, быстро ухудшаются. Последние данные по индексу деловой активности показывают, что производство продолжает снижаться, но сейчас к нему впервые в этом году присоединился еще и сектор услуг, который семь месяцев в 2023 года рос.
Больше всего Европу сейчас тревожит далекий Китай, главный торговый партнер европейцев, экономика которого сейчас тоже буксует. Проблемы в Поднебесной уже начали негативно влиять на экспорт европейских стран и, в первую очередь, Германии, экономика которой во многом зависит от торговли и, в первую очередь, с тем же самым Китаем.
Во втором квартале резко снизился грузооборот крупнейшего немецкого порта – Гамбурга. Ожидается, естественно, и резкое снижение доходов его логистического подразделения Port Logistics.
Шнабель признает, что последние события и данные свидетельствует о более слабом, чем ожидалось, росте экономики еврозоны. Правда, она тут же добавила, что показатели по экономике еврозоны пока еще позволяют сохранить оптимизм, потому что экономика зоны единой европейской валюты еще не находится на грани глубокой и долгой рецессии.
Конечно, Изабель Шнабель волнует не только экономика, но и инфляция.
«Давление цен остается высоким,- сказала она,- а главными драйверами высокой инфляции в еврозоне являются сейчас внутренние факторы».
Окончательное решение по учетной ставке в Европе будет приниматься накануне 13 сентября, когда во Франкфурте начнется двухдневная встреча Правления ЕЦБ, с учетом самых последних экономических данных, полученных, возможно, в последнюю минуту.