Рывок инфляции в еврозоне – тревожный сигнал для ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) стоит перед непростым выбором: сделать, как предполагалось ранее паузу в поднятии учетной ставки, или продолжить ее повышать. Потребительские цены в еврозоне поднялись в августе на 5,3% в годовом выражении при прогнозе 5,1%. Это в 2,6 раза выше целевого уровня инфляции, достичь который ЕЦБ не удается уже не один год. Эксперты сходятся во мнении – во всем виновата дорогая электроэнергия. Через две недели Кристин Лагард, возглавляющей ЕЦБ, и ее помощникам предстоит сделать трудный выбор: в достаточной ли мере замедление роста экономики еврозоны ослабит давление цен и в конце концов позволит достичь 2-процентной инфляции или следует поднять ставку в сентябре уже десятый месяц подряд до рекордных 4%.

Вероятность повышения инфляции в сентябре инвесторы сейчас оценивают в 30%. Евро тем временем продолжает падать, а евробонды – расти. Изабель Шнабель из Правления ЕЦБ 31 августа отреагировала на слова коллеги из Финляндии Туомаса Валимаки, сказавшего, что шансы 50 на 50. Суть ее реакции в двух тезисах, которые приводит Bloomnerg: «Мы не можем предсказать, где будет находиться пиковый уровень ставки» и «Мы также не можем предсказать, как долго ставки будут оставаться на ограничительных уровнях».