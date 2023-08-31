Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame

Компания Dreame Technology продолжает делать повседневную жизнь людей проще — в этот раз один из ведущих мировых производителей интеллектуальной техники для дома вышел на российский рынок сразу с двумя новинками: роботы-пылесосы Dreame F9 pro и D9 plus.

Dreame Technology всегда стремится улучшить качество жизни людей и исполнить их мечты — для этого бренд использует инновационные технологии и новейшие решения. Все продукты проходят целый ряд тестов в условиях, максимально приближенных к реальным. Такой подход позволяет быть уверенными в качестве и эффективности каждой модели. Бренд регулярно выпускает новинки: так, ярким дополнением в линейке техники для уборки дома стали роботы-пылесосы Dreame F9 pro и D9 plus.

Благодаря высокой мощности всасывания (2500 Па) и емкому аккумулятору (3 200 мАч), пылесосы обеспечивают тщательную уборку как мелкого, так и крупного мусора на большой территории. За один цикл F9 pro и D9 plus способны работать до 150 минут, а при необходимости — самостоятельно вернуться к док-станции для подзарядки, чтобы потом продолжить уборку с того места, где остановились.

Dreame D9 plus может работать автономно в течение 45 дней — благодаря автоматическому очищению резервуара с мусором в большой мешок объемом 2,5 литра.. Весь собранный мусор хорошо запечатывается, что позволяет избежать рассыпания пыли или неприятных запахов.

И F9pro, и D9 plus оснащены точной навигацией LiDAR: лазерные датчики быстро создают редактируемую карту пространства, по которой прокладывается наиболее эффективный путь. С помощью карты владельцы новинок могут сегментировать комнаты, устанавливать виртуальные стены, планировать сеансы уборки и так далее. Сделать это можно через приложение Dreamehome. А для максимального удобства приложение совместимо с голосовым помощником Алиса. Для управления необходимо подключить пылесос к Dreamehome или приложению «Алиса» — такой удобный функционал выводит уборку на совершенно новый уровень: для старта работы достаточно сказать «Алиса, включи пылесос» или «Алиса, пропылесось», для возвращения робота на зарядку — «Алиса, верни пылесос на зарядку», а для завершения работы — «Алиса, прекрати уборку».

Обе модели предусматривают два способа уборки — сухой и влажный. У F9pro вместительный пылесборник объемом 570 мл, а у D9 plus — 400 мл, что обеспечивает идеальную чистоту даже на больших площадях. Пылесосы легко справляются с волосами, шерстью, грязью, пылью и различным мусором. Для удобства владельцев роботы оснащены двумя щетками: основной и V-образной универсальной щеткой, которую удобно очищать от волос и шерсти. Все эти характеристики делают роботов идеальными помощниками в доме, где есть домашние животные или маленькие дети. У F9pro предусмотрено четыре регулируемых уровня всасывания, что позволяет выбирать подходящий режим в зависимости как от вида загрязненности, так и от типа поверхности.

Для влажной уборки у F9pro предусмотрен большой резервуар объемом в 237 мл, который позволяет покрывать до 160 м² на одной зарядке, а у D9 plus — 150 мл. Все это делает роботов экспертами длительной влажной уборки: швабра долго остается влажной, обеспечивая идеальную чистоту покрытий. А чтобы для F9pro и D9 plus не было преград на пути к чистому дому, эксперты бренда предусмотрели возможность пересекать пороги до 2 см в высоту. Это делает роботов универсальными помощниками в любых домах и квартирах.

Приобрести обе новинки от Dreame можно в официальном интернет-магазине бренда, а также в магазинах «М.Видео».