«Кэш это свобода»: Швейцарцы хотят защитить наличные деньги при помощи конституции

Правительство Швейцарии начало консультации по внесению в конституцию права граждан расплачиваться наличными деньгами. Консультации, которые продлятся до 30 ноября, являются реакцией властей на инициативу граждан, которые хотят защитить кэш и с этой целью создали что-то вроде общественного движения под названием: «Кэш это свобода». Сторонники наличности требуют вынести вопрос на всенародное голосование, как это принято в Швейцарии.

Использование наличных денег в альпийской республике, пишет Bloomberg, в последние годы снизилось, но они все равно остаются вторым по применяемости методом расчетов и оплаты. На кэш приходится, по данным Swiss Payment Monitor, почти 28% всех финансовых транзакций в стране.

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Швейцарцы следуют примеру соседей. В начале августа канцлер Карл Нехамер заявил о намерении сделать Австрию первой страной в Европе, закрепившей за своими гражданами в главном законе государства право расплачиваться наличными деньгами.

«Только в Австрии ежегодно снимается из банкоматов 47 млрд евро,- объяснил свое предложение Нехамер.- Каждый австриец в среднем имеет при себе 102 евро. Поэтому я хочу конституционно защитить наличные деньги как законное платежное средство».

В Европе ширится движение в защиту нала. Практически одновременно с Карлом Нехамером акцию в защиту налички провел в Гринвиче, недалеко от Лондона, брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина – Пирс. Он расплатился наличными фунтами за упаковку клубники в автоматизированном продуктовом магазине Aldi, где не принимаются наличные деньги.

Сторонники наличных денег обвиняют правительства, корпорации и финансовые организации в том, что они планируют в недалеком будущем полностью отказаться от нала в пользу банковских карт и прочих средств бесконтактных платежей, которые легко отслеживать. Они подозревают банки и финансовые организации в желании мониторить клиентов и собирать их данные и утверждают, что наличные деньги – единственный способ обеспечить личную безопасность.

Больше всего любят наличность, если верить рейтингу, составленному британской компанией Merchant Machine, в Румынии, где на нее в 2022 году пришлись 78% всех платежей. За Румынией следуют Египет, Казахстан, Болгария, Украина, Марокко, Филиппины, Перу, Венгрия и Вьетнам. Рейтинг составлялся по нескольким критериям: численности людей без счетов в банке, доступу к интернету, количеству банкоматов на 100 тыс. населения и т.д. В Румынии, к примеру, счета в банке имеет 42% населения, а вот в Норвегии счета имеются у 100% взрослого населения.

Россия относится к большинству стран, где бесконтактные способы оплаты набирают популярность, но при этом население не торопится полностью отказываться от нала. По данным Банка России, картами расплачиваются 79% участников опроса. С другой стороны, 36% населения, т.е. каждый третий россиянин, предпочитают оплату наличными деньгами. По данным Банка России, объем наличных рублей, находящихся на руках российских граждан, по состоянию на 1 августа впервые превысил 16 трлн. Рублей. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, на 1 июля запасы наличности у граждан РФ выросли в годовом выражении на 26,3%.

Перевес в необъявленной войне между сторонниками и противниками нала на стороне последних. Например, численность американцев, регулярно расплачивающихся наличными деньгами, за последние восемь лет сократилась на 10%.

Сохраняющаяся популярность наличных денег объясняется тем, что многим нравится платить анонимно. Сильный удар по налу по понятным причинам нанесла коронавирусная пандемия, но он все же выстоял. Очевидно, помогла психология: подмечено, что в моменты потрясений людей тянет к наличным деньгам, которые, скорее всего, усиливают ощущение безопасности и благосостояния. В результате в большинстве стран средние размеры сумм, снимаемых в банкоматах, в 2020-22 годах выросли на 25-30%. В США и еврозоне объем денежной массы, находившейся в обращении, в сентябре 2020 года оказался более чем на 10% выше, чем годом ранее. Обычно объем денежной массы в Америке увеличивается ежегодно на 1-2 млрд долларов, но в 2020 г. он вырос на 6 млрд. Тем не менее, после пандемии позиции противников кэша все же существенно укрепились. В Норвегии, к примеру, наличные деньги использовались в 2022 году лишь в 3% транзакций. Дальше всех в борьбе с кэшем продвинулась Скандинавия и особенно Швеция, которая, похоже, стремится стать первым безналичным обществом не только на континенте, но и на всей планете. По прогнозу Bank of Finland, наличные деньги окончательно исчезнут в Финляндии уже к 2029 году. Сейчас у 98% финнов имеются дебетовые карты. По мнению экспертов, объяснение следует искать в доверии, которое скандинавы до сих пор испытывают к правительству. К тому же, они лидируют в Европе по уровню компьютерной грамотности.