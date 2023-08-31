Производственная активность в Китае позволяет надеяться, что спад достиг дна

Похоже, меры поддержки китайской экономики Пекином дает результаты. Спад производства в Китае в августе несколько ослаб. Это, а также улучшившаяся ситуация с новыми заказами дали китайцам некоторые основания надеяться, что главный сектор китайской экономики приблизился к пику спада, пишет Bloomberg. Индекс деловой активности PMI достиг в последнем летнем месяце 49,7 и вплотную приблизился к заветным 50 пунктам, которые позволят заявить об окончании спада.

«Может быть, мы уже достигли дна в отношении настроений производителей благодаря правительственной помощи экономике»,- высказал предположение Алекс Лу из TD Securities.

Статья по теме: Почему замедлилось экономическое развитие Китая?

Экономисты надеются, что после снижения последних месяцев PMI вышел на плато, и говорят, что все могло бы быть и хуже и что плато это пусть и еще не рост, но уже и не падение. По мнению главного экономиста по Азии и Тихоокеанскому региону в S&P Global Ratings Луиса Кейса, улучшение показателей фабричной активности благотворно отразится на глобальных сырьевых рынках и крупных производителях, потому что инвестиции и промышленность зависят от импорта сильнее, чем потребление.

PMI по новым заказам достиг 50,2. Это, к слову, первое увеличение этого индекса с марта. Незначительно, до 46,7, увеличился PMI и по новым экспортным заказам. С 50,5 до 51,6 вырос PMI по времени ожидания доставки сырья от поставщиков.

Однако кроме производственного сектора, остальные показатели по PMI не радуют. Они свидетельствуют о том, что восстановление экономики КНР продолжают тормозить кризис в строительном секторе и невысокие расходы потребителей. PMI в непроизводственном секторе снизился в августе сильнее прогнозов экономистов, а индекс деловой активности в секторе услуг опустился до 50,5, минимума с декабря 2022 года.

«Спрос остается неудовлетворительным,- констатирует главный экономист Jones Lang LaSalle Inc. Брюс Панг.- Тревожит, что перестали расти расходы в секторе услуг. Сейчас следует следить за мерами дополнительной поддержки правительства и за тем, какие будут последствия».

После медленного старта начал уверенно наращивать темпы внешний туризм, хотя восстановление существенно отличается в зависимости от места отдыха. Особенно сильно упали поездки в регионы с нестабильной политической ситуацией.

Дальнейшее ослабление расходов в секторе услуг может оказать угнетающее давление на многие страны, особенно в Азии, которые сильно зависят от туристов из Китая.

В этот раз Пекин оказывал поддержку точечно, отдельным секторам экономики, не желая серьезного роста и без того высокого долга, что значительно повышает финансовые риски. Бизнес и домохозяйства осторожничают: мрачные перспективы с доходами и на рынке труда не позволяют им брать кредиты так же активно, как и раньше.

Главный банк Поднебесной – Народный банк Китая в этом году уже дважды снижал учетную ставку. Ожидается, что крупнейшие кредитные организации снизят процентную ставку по ипотеке для поддержки роста экономики. Правительство в последнее время несколько раз обещало увеличить бюджетные расходы. Руководство центробанка встретилось 30 августа с руководством крупных компаний и банков и призвало улучшить доступ к средствам для частного бизнеса.

Провинциальные правительства тоже наращивают кредитование для инфраструктурных проектов, что, по крайней мере, теоретически также должно усилить рост экономики. Статистические данные показывают некоторое усиление активности в строительной отрасли. Пока это, правда, больше говорит о намерениях властей продолжать борьбу с кризисом в строительстве, чем реальное улучшение обстановки в очень важном секторе.