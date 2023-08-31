Композитным футляром из Москвы защитили газопровод крупнейшего химического завода Сибири

Московский производитель композитных материалов, компания «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) поставила партию композитной защиты газопровода на крупнейший химический завод Сибири — «Азот». Об этом сообщил 31 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Защитные стеклопластиковые футляры для подземных трубопроводов столичного производителя "НЦК" установили на газопроводе ведущего химического предприятия в Кемерове. Это изделие заменяет традиционные стальные футляры и имеет значительные преимущества: легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников. Оно также обладает большим сроком эксплуатации — до 50 лет, — и стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолету», — рассказал Владислав Овчинский.

Как уточнили в компании, композитные футляры применяют для защиты трубопроводов от внешних нагрузок и механических повреждений при пересечении с подземными и надземными сооружениями, дорогами, железнодорожными и трамвайными путями. Вес такого футляра вчетверо меньше металлического, поэтому его монтируют без спецтехники, а кроме того, продукцию проверяют на внешнее и внутреннее давление.

«Работы на кемеровском предприятии химической отрасли "Азот" проводились в рамках защиты существующего газопровода для обеспечения проезда крупногабаритной техники. Завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение. Для защиты газопровода применялся футляр FT–800 диаметром 720 мм. Мы запустили его серийное производство в 2018 году, продукт имеет сертификацию, в том числе, для применения на объектах ПАО “Газпром”» – прокомментировал руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Кемеровский «Азот» входит в число крупнейших в стране производителей азотных удобрений, выпускает азотные удобрения и аммиачную селитру для промышленности и сельского хозяйства.

НЦК занимается разработкой и производством изделий из полимерных композиционных материалов для промышленности. С 2017 года компания имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».