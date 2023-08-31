Кредиты: запрети себе — запретишь другому

В правительстве поддерживают добровольный самостоятельный запрет граждан на выдачу им кредитов. Как пишут «Ведомости», авторы законопроекта считают, что это должно сократить случаи мошенничества с кредитованием россиян.

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Тема обсуждалась на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД). В Госдуму проект закона внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле этого года.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Поправки предполагают, что физические лица получат возможность устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Для этого будет нужно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через единый портал госуслуг.

Сведения о запрете, по предложению авторов, могли бы храниться в кредитных историях. Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени (например, через день после установления ограничения). В пояснительной записке уточняется, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета. Если же он есть, то организация должна будет отказать в выдаче кредита.

Самозапрет, но не «автозапрет»

Данная инициатива является очень важной, поскольку она направлена на борьбу с мошенничеством и имеет большие шансы улучшить ситуацию с незаконным оформлением кредитов на граждан без их ведома, уверен вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

При этом важно, отмечает эксперт, чтобы на этапе реализации данных положений была обеспечена достаточная степень осведомленности граждан о возможности оформления запрета на заключение кредитных договоров. Однако данный вопрос должен находиться в компетенции самих банков, которые должны будут предоставлять своим клиентам соответствующую информацию.

«Хорошо проработанным также представляется тот момент, согласно которому устанавливается “период охлаждения” для снятия запрета, поскольку он также позволит ограничить мошенническое вмешательство в волеизъявление гражданина-клиента банка, — указывает Владимир Кузнецов. — При этом, учитывая обязанность банков и иных кредитных организаций проверять сведения о наличии подобных запретов, представляется целесообразным установление ответственности таких организаций за неосуществление таких действий».

Кроме того, добавляет он, попытки злоумышленников осуществить операции вопреки самозапрету должны будут не только пресекаться самими кредитными организациями, но и служить поводом для выявления мошенников и передачи сведений о них в правоохранительные органы.

При этом Владимир Кузнецов не сомневается, что после введения в действие данных изменений мошенники начнут разрабатывать новые способы незаконного получения доступа к средствам граждан, и банки должны быть готовы к новым вызовам, равно как и правоохранители, а также законодатель.

Уже на данном этапе, отмечает он, может вызывать опасения то обстоятельство, что запрет не будет распространяться на автокредитование и выдачу кредитов под залог недвижимости. В то же время, данные виды кредитов являются очень специфическими и вряд ли будут востребованы мошенниками для целей обхода запрета, поскольку их получение сопряжено с большим количеством сложностей.

Как улучшить новую госуслугу

«Это хорошая новость, — подтверждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Я рекомендую гражданам по максимуму пользоваться данной услугой, особенно пожилым людям. Несмотря на то, что самые распространенные мошеннические схемы всем известны, все равно большое количество людей становится их жертвой».

Кроме того, добавляет эксперт, огромное количество людей попадают в ситуации, когда на них оформляют кредиты в МФО. Для этого нужны только паспортные данные, номер телефона для подтверждения займа и номер счета для зачисления денег. Причем номер телефона и счет не обязательно должны принадлежать человеку, на которого оформляется заем — это никто не проверяет.

В результате, заполучив паспортные данные человека, а это сейчас не большая проблема, мошенники могут оформлять займы в МФО на гражданина, который даже не подозревает об этом. Поэтому самозапрет на выдачу кредитов, повторяет Полина Гусятникова, — очень долгожданная и актуальная мера, которая позволит резко сократить число подобного мошенничества.

С развитием цифровизации и переходом выдачи кредитных продуктов в онлайн-формат наличие такого механизма для заемщиков давно уже стало остро необходимым, поскольку позволяет защитить их права, уверена и аналитик аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова. В связи с этим ожидаемое вступление этой инициативы в силу действительно является злободневным.

Однако, указывает эксперт, на первом этапе внедрения существуют риски отказов банков из-за технических ошибок (например, человек сначала установил запрет, а потом снял его — а в банк эта информация не поступила) или сбоев. Также возникает вопрос защиты заемщиков, у которых нет кабинета на «Госуслугах».

«На мой взгляд, важно предусмотреть, чтобы выдача кредита или займа онлайн была возможной только после подтверждения заемщиком этой операции на “Госуслугах”. При таком сценарии на людей, у которых нет подтвержденной записи на "Госуслугах", в принципе невозможно будет оформить такой финансовый продукт, и тогда выставление запрета там видится более логичным», — заключает Инна Солдатенкова.